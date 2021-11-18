Создано всероссийское общественное движение "Отцы России"

Новости

Минске заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права 19:27
Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года 18:49
Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула 18:40
"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом 18:33
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18:28
В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16 18:04
В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 17:59
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 17:57
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 17:51
Путин призвал предотвратить потоки беженцев и террористов из Афганистана 17:50
Депутат бундестага: "Северный поток-2" могут запустить весной 2022 года 17:50
Путин: Захват дипсобственности РФ в США противоречит цивилизованным нормам 17:47
Путин обвинил Запад в попытке вбить клин между Москвой и Пекином 17:43
Названы самые высокооплачиваемые молодые специалисты 17:38
Путин: ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений 17:21
Путин: Ситуация в Беларуси успокоилась, но проблемы есть 17:19
Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности не позднее 2060 года 17:05
Путин: Роль РФ в урегулировании между Арменией и Азербайджаном возрастает 17:01
Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин 17:00
Поражение ЖКТ у детей может быть выделено в отдельную форму COVID 16:57
Путин: Запад использует миграционный кризис для давления на Минск 16:56
Две трети школьников боятся мошенничества в социальных сетях 16:48
Минтруд рассказал о новых вакансиях с предоставлением жилья 16:47
Путин напомнил о предложении провести саммит стран-членов СБ ООН 16:39
Мишустин уволил замминистра спорта РФ за нарушение обязанностей 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 18:45
Рубрика: Общество

Создано всероссийское общественное движение "Отцы России"

Текст: Татьяна Владыкина
В России создано общественное движение "Отцы России". Такое решение было принято 18 ноября на учредительной конференции "Советов отцов". В конференции приняли участие почти все регионы страны - от Калининграда до Сахалина.

"Отцы России" будут продвигать и популяризировать здоровый образ жизни, заботиться о безопасности детей, помогать одиноким папам, повышать статус пап и всячески поддерживать семью и детство, одним словом, продолжать дело "Совета отцов", который три года назад был создан при уполномоченном по правам ребенка при президенте России.

Фото: iStock
Отцы смогут получать маткапитал наравне с матерями

Бывший детский омбудсмен, а ныне зампред Госдумы Анна Кузнецова, благодаря которой и появился "Совет отцов" как общественная сила, набирающая вес и влияние, так для "РГ" прокомментировала эту новость: "Ура! С сегодняшнего дня в России начинает свою работу всероссийское движение "Отцы России". Какое счастье видеть как множатся созидательные силы защиты и поддержки семей России".

"Когда в начале образовалось несколько Советов отцов при уполномоченном никто не знал, что движение сможет достичь такого размаха, - отдельно отметила Анна Кузнецова. - Это получилось только по одной причине - людей объединило дело. Дело защиты детей, защиты семьи. Наши отцы нашли возможность помогать не только своим семьям, но и тем, кому нужна помощь. Сегодня проекты "Советов отцов" известны на всю страну, они объединяют десятки тысяч людей".

Председателем отцовского движения стал руководитель "Совета отцов" при детском уполномоченном Андрей Коченов. Он отметил, что появление движения стало логичным продолжением работы, которую отцовское движение страны на площадке уполномоченного при президенте по правам ребенка вело с 2018 года.

"За это время отцовское сообщество окрепло, встало на ноги и готово сегодня предложить программу действий, которая будет направлена на наставничество, профориентацию подрастающего поколения и решение серьезных проблем, которых накопилось в нашей стране очень много, - говорит Андрей Коченов. - Об этом говорят страшные цифры - почти 1000 детских суицидов ежегодно. Поэтому важно помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, создать коррекционные и реабилитационные центры".

Как заметил Андрей Коченов, важно также восстановить образ отца и воспитывать детей в духе традиционных семейных ценностей.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО "красной линии"
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Госдума освободила семьи от налога при продаже квартир
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать