Создано всероссийское общественное движение "Отцы России"

В России создано общественное движение "Отцы России". Такое решение было принято 18 ноября на учредительной конференции "Советов отцов". В конференции приняли участие почти все регионы страны - от Калининграда до Сахалина.

"Отцы России" будут продвигать и популяризировать здоровый образ жизни, заботиться о безопасности детей, помогать одиноким папам, повышать статус пап и всячески поддерживать семью и детство, одним словом, продолжать дело "Совета отцов", который три года назад был создан при уполномоченном по правам ребенка при президенте России.

Бывший детский омбудсмен, а ныне зампред Госдумы Анна Кузнецова, благодаря которой и появился "Совет отцов" как общественная сила, набирающая вес и влияние, так для "РГ" прокомментировала эту новость: "Ура! С сегодняшнего дня в России начинает свою работу всероссийское движение "Отцы России". Какое счастье видеть как множатся созидательные силы защиты и поддержки семей России".

"Когда в начале образовалось несколько Советов отцов при уполномоченном никто не знал, что движение сможет достичь такого размаха, - отдельно отметила Анна Кузнецова. - Это получилось только по одной причине - людей объединило дело. Дело защиты детей, защиты семьи. Наши отцы нашли возможность помогать не только своим семьям, но и тем, кому нужна помощь. Сегодня проекты "Советов отцов" известны на всю страну, они объединяют десятки тысяч людей".

Председателем отцовского движения стал руководитель "Совета отцов" при детском уполномоченном Андрей Коченов. Он отметил, что появление движения стало логичным продолжением работы, которую отцовское движение страны на площадке уполномоченного при президенте по правам ребенка вело с 2018 года.

"За это время отцовское сообщество окрепло, встало на ноги и готово сегодня предложить программу действий, которая будет направлена на наставничество, профориентацию подрастающего поколения и решение серьезных проблем, которых накопилось в нашей стране очень много, - говорит Андрей Коченов. - Об этом говорят страшные цифры - почти 1000 детских суицидов ежегодно. Поэтому важно помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, создать коррекционные и реабилитационные центры".

Как заметил Андрей Коченов, важно также восстановить образ отца и воспитывать детей в духе традиционных семейных ценностей.