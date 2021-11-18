Впервые успешно испытан на орбите спутник с йодным двигателем

Французская аэрокосмическая компания ThrustMe запустила в космос ракету на йодном двигателе и доказала, что йод является хорошей альтернативой более дорогому и сложному в хранении ксенону. Результаты полета и научные обоснования опубликованы в Nature.

Ионным двигателям на основе кристаллов йода не нужны газовые баки, системы контроля давления и другие сложные компоненты, используемые в ксеноновых двигателях. В результате двигатель существенно облегчили и сделали его на 50 процентов экономичнее ксенонового аналога и в него помещается втрое больше топлива. Йод гораздо дешевле ксенона и может храниться в твердом состоянии без давления. Сама силовая установка на кристаллах йода занимает объем всего в десять кубических сантиметров.

Установки, работающие на йоде, также могут быть использованы для снижения стоимости производства на орбите.