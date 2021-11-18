США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к крупнейшим потребителям нефти, в том числе к Китаю, Индии и Японии, с просьбой высвободить часть стратегических запасов сырой нефти, чтобы снизить мировые цены на нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

По их данным, за последние несколько недель Байден обсуждал возможность скоординированного увеличения предложения на рынке нефти через распродажу запасов с близкими союзниками - Японией, Южной Кореей, Индией и Китаем. Подобным образом страны уже действовали в 2011 году во время гражданской войны в Ливии.

Япония подтвердила, что США обратились с просьбой о сотрудничестве в борьбе с высокими ценами на нефть, однако закон запрещает Токио продавать резервы для снижения цен. Китай подтвердил, что работает над темой высвобождения резервов, но о запросе США умолчал. Подтвердили обращение США в Южной Корее, но там отметили, что высвобождение резервной нефти возможно только в случае дисбаланса спроса и предложения.

Крупные потребители сырой нефти создали стратегические резервы после 1970-х годов и арабского эмбарго на поставки нефти. Эти резервы призваны обеспечить внутренний рынок каждой страны в случае чрезвычайной ситуации.

США обратились к союзникам на фоне не только высоких мировых цен, но и подскочивших на 60% внутренних цен на моторное топливо в розничном звене, что не могло не сказаться на рейтинге Байдена. Слухи о возможном использовании запасов нефти уже опустили стоимость барреля ниже 80 долларов.