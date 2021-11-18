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18.11.2021 15:53
Рубрика: В мире

США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть

Текст: Александра Воздвиженская

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к крупнейшим потребителям нефти, в том числе к Китаю, Индии и Японии, с просьбой высвободить часть стратегических запасов сырой нефти, чтобы снизить мировые цены на нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Фото: iStock
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По их данным, за последние несколько недель Байден обсуждал возможность скоординированного увеличения предложения на рынке нефти через распродажу запасов с близкими союзниками - Японией, Южной Кореей, Индией и Китаем. Подобным образом страны уже действовали в 2011 году во время гражданской войны в Ливии.

Япония подтвердила, что США обратились с просьбой о сотрудничестве в борьбе с высокими ценами на нефть, однако закон запрещает Токио продавать резервы для снижения цен. Китай подтвердил, что работает над темой высвобождения резервов, но о запросе США умолчал. Подтвердили обращение США в Южной Корее, но там отметили, что высвобождение резервной нефти возможно только в случае дисбаланса спроса и предложения.

Крупные потребители сырой нефти создали стратегические резервы после 1970-х годов и арабского эмбарго на поставки нефти. Эти резервы призваны обеспечить внутренний рынок каждой страны в случае чрезвычайной ситуации.

США обратились к союзникам на фоне не только высоких мировых цен, но и подскочивших на 60% внутренних цен на моторное топливо в розничном звене, что не могло не сказаться на рейтинге Байдена. Слухи о возможном использовании запасов нефти уже опустили стоимость барреля ниже 80 долларов.

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