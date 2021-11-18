Султанат Оман празднует 51-ую годовщину Национального дня Возрождения

18 ноября Султанат Оман празднует пятьдесят первую годовщину Национального дня Возрождения. Этот важный праздник дает оманскому народу повод для размышлений о тех успехах, которые ему уже удалось достичь, и о тех свершениях, которые еще впереди. Оманский народ на его пути к новым достижениям возглавляет мудрый лидер Его Величество Султан Хайтам Бен Тарик, который с момента вступления на престол 11 января 2020 года подтвердил стремление вознести свою страну и улучшить жизнь ее населения.

Призыв Его Величества к народу этой доброй земли осуществить все возможное для внутреннего развития и прогресса является одним из основных принципов обновленного Возрождения Омана.

В начале этого года указом Султана № 6/2021 был принят Основной закон государства - фундаментальная основа, на которой будет непременно возведено лучшее будущее всей страны и ее граждан, а также заложены прочные основания обновленного Возрождения. Основной закон государства состоит из 98 статей, "укрепляющих институты государства, защищающих его территориальное единство и его социальную структуру, защищающих культурные основы и укрепляющих общественные права, свободы и обязанности". Кроме того, он также устанавливает стабильный механизм передачи власти, что положительно отражается на политических и экономических аспектах и подтверждает принцип верховенства закона и независимости судебной власти.

Султанат Оман выделяется исключительной приверженностью к демократии на основе принципа Шуры - системе, возникшей в условиях современной жизни в Омане. Принцип шуры развивался постепенно, пока не оформился в нынешний двухпалатный Совет Омана - Государственный совет и Совет шуры. На каждом этапе развития добавлялись системы и законы, укрепляющие традиции Шуры и отвечающие ожиданиям граждан. Именно для этой цели Его Величеством Султаном Хайтам Бен Тарик был издан Султанский указ № 7/2021 о введении в действие Закона о Совете Омана, состоящего из 78 статей, регулирующих работу Государственного совета и Совета шуры.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 вызвала различные последствия во всех странах мира, особенно в социальном и экономическом аспектах. Султанат Оман выработал механизм борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принял "умеренные" меры, учитывающие эти два аспекта, что положительно отразилось на борьбе с пандемией на уровне Султаната Оман.

Фото: предоставлено Посольством Султаната Оман в РФ

Кроме того, им были приняты меры предосторожности, которые в значительной степени обеспечили безопасность граждан, проживающих на этой благоприятной земле.

Верховный комитет отвечает за сотрудничество с заинтересованными ведомствами и регулирует социальное реагирование. Он работал над закупкой одобренных на международном уровне антивирусных вакцин и наблюдал за проведением национальной кампании иммунизации, что положительно отразилось на борьбе с пандемией на уровне Султаната Оман. Это было высоко оценено Его Величеством Султаном Хайтам Бен Тарик во время его председательства на заседании Верховного комитета 18 августа 2021 года.

Принятые решения и меры привели к улучшению показателей эпидемиологической ситуации в Султанате Оман. В соответствии с имеющимися данными значительно снизились показатели смертности, заболеваемости, госпитализаций, а процент выздоровления достиг 98,5%.

Установление 26 октября ежегодным праздником Дня молодежи в Султанате отражает то внимание, которое Его Величество Султан Хайтам Бен Тарик уделяет молодому поколению. Его Величество глубоко убежден в том, что роль молодежи для развития страны весьма важна. Так, выступая на заседании Совета министров в октябре 2021 года, Его Величество Султан подчеркнул необходимость разработки механизма налаживания связи с молодежью для разъяснения требований процесса развития. Он дал указания прислушиваться к молодежи и изучать ее потребности и стремления.

Оманские женщины представляют собой важную опору обновленного Возрождения Султаната Оман. Его Величество Султан подчеркнул свою заинтересованность в том, чтобы женщины пользовались правами, гарантированными законом, и работали наравне с мужчинами в различных областях на службе своей страны и общества. Внимание к вопросу о правах женщин является одним из основных принципов государства.

Ее Высочество Достопочтенная леди, Ахд Бент Абдулла Аль Бусаидия, супруга Его Величества Султана Фото: предоставлено Посольством Султаната Оман в РФ

Ее Высочество Достопочтенная леди, супруга Его Величества Султана, обратилась с речью к женщинам по случаю Международного женского дня в марте 2021 года. Ее Высочество высоко оценила "невероятные усилия, приложенные женщинами в Султанате Оман и во всем мире в формировании национальной идентичности, развитии и поддержке своих семей и обществ, а также их эффективный вклад в решение гуманитарных и глобальных проблем".

Земля Омана щедро одарена не только благами, но и преданным, добросердечным, сплоченным и трудолюбивым народом. Общество выступило с солидарной поддержкой усилий правительства Его Величества Султана Хайтам Бен Тарик в борьбе с последствиями недавнего тропического циклона Шахин в октябре 2021 года.

Выступая по этому поводу в октябре, Его Величество Султан подчеркнул, что "восстановление нормальной общественной жизни и удовлетворение основных жизненных потребностей пострадавших граждан являются нашей первоочередной задачей".

Его Величество Султан также отдал приказ о создании Национального фонда по управлению чрезвычайными ситуациями для устранения последствий недавнего циклона и стихийных бедствий, которые могут произойти в будущем.

Султанат Оман в эпохи Возрождения продолжает проявлять пристальный интерес ко всему, что связано с охраной окружающей среды на местном и глобальном уровнях.

Снижение и колебания цен на нефть, профилактические меры против распространения новой коронавирусной инфекции повлияли на экономику большинства стран мира. Данные события имели последствия и для Султаната Оман, что привело к принятию различных мер для противодействия путем принятия среднесрочного финансового плана (2020-2023 гг.).

В свете этих событий в этом году был запущен десятый пятилетний план (2021-2025 гг.), который является первым исполнительным планом "Видения будущего Оман - 2040", опирающийся на 4 основных направлениях, которые подразделяются на 14 национальных приоритетов, 88 стратегических целей и 68 показателей измерения эффективности.

План нацелен на среднегодовые темпы роста ВВП по ненефтяному сектору примерно на 3,2 %, за счет акцентирования внимания перспективным секторам экономики, таких как обрабатывающая высокотехнологическая промышленность, сельское хозяйство, рыбоводство, производство продуктов питания, транспорт, складирование и логистика.

Общие доходы государственного бюджета на текущий год оцениваются примерно в 8,640 млрд оманских риалов при расчёте стоимости нефти 45 долларов за баррель.

Герб Султаната Оман Фото: предоставлено Посольством Султаната Оман в РФ

Проект программы развития губернаторств, который был осуществлен в исполнение султанских указов, в течение десятого пятилетнего периода (2021-2025 гг.) выделит каждому губернаторству 10 млн. оманских риалов из расчета 2 млн. оманских риалов каждый год для развития экономического сектора губернаторств с помощью 28 стратегических программ. Проект также будет способствовать достижению целей плана и "Видения будущего Оман - 2040".

Данные финансовые меры, особенно среднесрочный финансовый план, дали положительные результаты, поскольку Султанат Оман зафиксировал увеличение общих доходов на 22,6 % и сокращение дефицита на 58 % до конца сентября прошлого года.

В своем отчете МВФ в сентябре прошлого года в соответствии со статьей 4 своего учредительного соглашения, ожидал восстановления экономической активности в Султанате Оман и роста реального ВВП примерно на 2,5 % в этом году и на 4,2 % в 2023 году. МВФ также высоко оценил меры, принятые Султанатом Оман для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, политику финансового контроля, улучшение деловой среды и поддержку пострадавших секторов экономики.

Политические изменения на региональном и международном уровнях в эпоху благословенного Возрождения доказали, что внешняя политика Султаната Оман неизменна, благодаря стремлению к невмешательству во внутренние дела стран, эффективному и реальному вкладу в сохранение мира и безопасности, а также призыв Султаната Оман к преобладанию общественных интересов посредством диалога и взаимопонимания таким образом, чтобы сохранить интересы стран и их народов.

Фото: предоставлено Посольством Султаната Оман в РФ

Неустанное стремление Султаната Оман внести свой вклад в дело мира, было продемонстрировано по ряду вопросов, таких как поддержка положительных результатов саммита Аль-Ула, организованного в Королевстве Саудовская Аравия, и успех усилий братского Государства Кувейт по примирению. Султанат Оман постоянно подтверждает справедливость палестинского дела, требования палестинского народа на международных площадках поддерживает совместные усилия Королевства Саудовская Аравия, посланников ООН , США и заинтересованных лиц с йеменской стороны для достижения полного политического урегулирования кризиса в Йемене, а также поиск решения проблемы "ядерного досье Ирана" и постоянное осуждение Султанатом Оман терроризма во всех его формах.

Султанат Оман под руководством Его Величества Султана Хайтама Бен Тарик придерживается объективности и прозрачности в своих различных политических позициях, которые подкрепляются оманскими ценностями и принципами со сбалансированным и конструктивным подходом.

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