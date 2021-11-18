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Telegram запускает спонсорские сообщения

Текст:   Виктория Чернышева
18.11.2021,  
20:25
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Telegram начали тестировать спонсорские сообщения. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что это не означает, что в Telegram появится реклама.

Те, кто использует приложение как мессендджер, никогда не получит спонсорское сообщение. Они будут доступные в публичных каналах, частных чатах и группах - тем, где более 1000 участников.

Второй важный момент, о котором сообщил Дуров - то, что для таргетированной рекламы не будут использоваться пользовательские данные.

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Основатель мессенджера отметил, что сегодня некоторые администраторы многих Telegram-каналов уже публикуют рекламу на регулярной основе в виде обычных сообщений.

"Мы надеемся, что спонсорские сообщения будут более удобными для пользователей и станут менее хаотичным способом для продвижения каналов и ботов", - отметил Павел Дуров.

Сейчас спонсорские сообщения доступны в режиме тестирования ограниченому количеству пользователей. В дальнейшем Telegram будет будут делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, в которых опубликуют спонсорские сообщения.

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