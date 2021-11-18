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18.11.2021 22:19
Рубрика: Культура

Телевизор не интересен, все ушли в стриминг

Текст: Олег Капранов
Зрительский интерес к платному ТВ находится в стагнации, выяснили в аналитическом агентстве Telecom Daily. По оценкам экспертов, классическая схема: кабель-приставка-телевизор претерпевает трансформацию. Во многих новостройках пользователи уже не организуют разводку кабеля по квартире и смотрят ТВ на смартфонах, планшетах, ноутбуках, smart ТV, подключаясь через Интернет. И выигрывает на рынке тот провайдер, который способен обеспечить необходимый уровень сервиса.

За третий квартал 2021 года число абонентов в сегменте платного ТВ (сигнал может доставляться через кабель домовой антенны, приставку провайдера или спутниковую антенну) выросло всего на 116 тысяч. Причины выхода на плато в активном росте сегмента стриминговых платформ и смартТВ.

Общее количество абонентов платного ТВ в России в настоящий момент достигло 45,220 млн домохозяйств. Проникновение сервисов платного ТВ в России осталось на уровне 81%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составляет 194 руб. в месяц без НДС. По итогам 2021 года предполагается достижение 45,3 млн пользователей; в 2022 - 45,8 миллиона.

В лидерах операторов платного ТВ на рынке компания "Триколор" с 12,26 млн пользователей, следом идет "Ростелеком" - 10,74 млн, МТС - 4,5 млн, "ЭР-Телеком" - 3,81 млн и "Орион" - 3,04 млн.

По словам генерального директора ИА TelecomDaily Дениса Кускова, ключевой вклад в новые подключения внесли МТС и Ростелеком. "Ростелеком активно сконцентрировался на продвижении сервиса wink, что позволило компании заметно повысить позиции на общем рынке телесмотрения, а это важно, так как многие игроки уже объединили модели линейного и нелинейного контента", - сообщил Кусков. По его словам, столь заметный рост нелинейного смотрения может привести в будущем к изменениям в методиках подсчета.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В Ростелекоме согласны с тем, что ждать прорывов от сегмента кабельного ТВ не стоит, в то время как рынок интерактивного ТВ находится в стадии роста.

"Кабельное ТВ - устаревающая технология. А вот рынок интерактивного ТВ все еще растет. И как раз благодаря тому, что его трансформируют такие игроки, как "Ростелеком", который создает новый продукт в виде симбиоза интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. Возможности органического роста рынка платного ТВ сохраняются только там, где клиенты получают возможность смотрения телевидения через интернет", - сообщил "РГ" Антон Володькин, директор по развитию направления "Видео" ПАО "Ростелеком".

Рынок Pay TV сегодня действительно насыщен, но мы видим два фактора, которые не позволят ему стагнировать, сообщил "РГ" операционный директор "Триколора" Роман Махаев.

"Во-первых, запросы клиентов сменили свой фокус. Теперь пользователь делает выбор в пользу просмотра любого контента в любое время и в любом месте. Осознание этого факта операторами привело к освоению новых способов и сред вещания. Подтверждение тенденции мы видим по статистике онлайн-сервиса "Триколора": за короткий промежуток времени его база достигла отметки в 1,3 млн зрителей.

Второй фактор - все еще острый вопрос цифрового неравенства в России, из-за чего спутниковое линейное ТВ во многих регионах сохраняет и продолжит сохранять лидирующие позиции", - рассказал Махаев.

Стагнация на рынке кабельного ТВ говорит и о том, что операторы осознали бессмысленность попыток бесконечного увеличения абонентской базы. Возможности экстенсивного роста уже в прошлом, отмечает генеральный директор ГК "Орион: Кирилл Махновский.

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"В ближайшее время нам предстоит ориентироваться не на количественный, а на "качественный" рост. В первую очередь, за счет эффективных партнерств. Именно такие проекты дадут импульс развитию: снизят конкуренцию, позволят участникам наилучшим образом распределить финансовые затраты, откроют новые ресурсы для монетизации ранее сформированных абонентских баз", - заявил Махновский.

Иначе смотрят на ситуацию на рынке в "ЭР-Телеком" и в целом не разделяют выводы исследователей.

"Мы не разделяем такие оценки. Вызывает вопросы и методика расчета абонентской базы использованная в данном исследовании. Со своей стороны мы наблюдаем устойчивый интерес пользователей к развлекательному контенту. Пандемия лишь его дополнительно стимулировала", - сообщили "РГ" в пресс-службе оператора.

В МТС от комментариев отказались.

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