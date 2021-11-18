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18.11.2021 22:39
Рубрика: Происшествия

Тюремное ведомство подготовило проект смягчения режима в казенных домах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников сообщил, что подготовлен новый проект правил распорядка для улучшения условий в казенных домах. Например, женщинам, имеющим при себе малолетних детей, гарантируют ежедневный душ. Также в ведомстве создана служба соблюдения прав человека в местах не столь отдаленных.

Новости прозвучали в рамках V Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление", проходящего в Рязанской академии ФСИН России.

Фото: photoxpress
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"На сегодняшний день службой подготовлен проект правил внутреннего распорядка в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законом условий исполнения наказания, обеспечения изоляции, охраны прав, законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей, - рассказал Александр Калашников. - К примеру, обеспечена ежедневная возможность принятия душа для беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей".

Также, по его словам, ведомство ФСИН создает условия для беспристрастной оценки действий как сотрудников уголовно-исполнительной системы, так и заключенных.

"В целях совершенствования работы создана служба по соблюдению прав человека в УИС, ее информационного обеспечения. Ее основной задачей является укрепление единой целостной системы обеспечения соблюдения прав человека, основанной на принципах объективности, беспристрастности при оценке правомерности поступков как сотрудников УИС, так и подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил глава ведомства.

Еще одна новость: заключенные, согласившиеся отправиться на принудительные работы в Арктику, смогут рассчитывать на досрочное освобождение. Принудительные работы не считаются лишением свободы. Но все же их отбывают в исправительных центрах. Условия там мягче, чем в колонии. Если осужденный отбывает наказание в колонии, то попасть в исправительный центр он может только по доброй воле. Для этого ему надо подать соответствующее ходатайство, которое рассмотрит суд.

Сейчас ФСИН России и Минюст России готовят законопроект, в рамках которого предполагается использовать труд осужденных на стройках в Арктике.

В тюремном ведомстве создана служба по соблюдению прав человека в казенных домах

"В целях реализации данной инициативы нами совместно с Министерством юстиции РФ обеспечивается подготовка законопроекта о льготном исчислении срока исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера", - заявил Александр Калашников.

Кстати, в 21 регионе РФ уже созданы исправительные центры непосредственно на объектах бизнеса, например, при крупных стройках.

Между тем

Тенденция: в России постоянно сокращается число заключенных. Наша страна уже сместилась в мировом рейтинге с 20-го на 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения, а по общему количеству заключенных - на четвертое место.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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