У TikTok появился конкурент - новая социальная сеть Octi

Если вы давно мечтали сделать селфи в Большом зале школы чародейства и волшебства Хогвартс из вселенной Гарри Поттера, то теперь это вполне возможно. Топ американского магазина приложений для iPhone и iPad прочно застолбила новая социальная сеть Octi. Она представляет собой платформу, в которой объединены все современные тренды: метавселенные, дополненная реальность, цифровые монеты, а также NFT (так называется уникальный криптографический объект на основе изображения или видео).

Octi больше всего похожа на TikTok. В этой социальной сети пользователи могут создавать собственные видео на основе уже имеющихся сцен. Приобретать новые сцены можно в магазине OctiShop за цифровые монеты, ассортимент магазина обновляется ежедневно.

"Octi, пожалуй, первая соцсеть, чья бизнес-модель не строится вокруг монетизации через рекламу. Сегодня компания имеет порядка 20 партнеров, чьи товары она продает своим пользователям за octocoin плюс немного долларов, - говорит Алексей Алексанов, сооснователь венчурного фонда Cabra VC. - Для партнеров Octi ценность такого подхода компании в первую очередь в повышении вовлеченности клиентов, а также в виральности среди молодой аудитории. Для пользователей платформы основная ценность - это создание контента и цифровых активов".

Эксперт считает, что компания использует потребность нового поколения к созданию контента, к желанию быть уникальным и сильно выделяться. "И все это не выходя из своего дома. При этом популярность пользователей напрямую монетизируется. Это настоящая находка для сегодняшних подростков. Интересно, что среди инвесторов есть компании с русскими корнями: последний раунд Octi привлекла в октябре 2019 года, в стартап всего вложено 19,6 млн долларов", - рассказывает Алексанов.

По мнению Екатерины Антоновой, основателя и CEO Aeris PR, Octi удалось соединить главные тренды современности в одном приложении. "Это помогло стартапу привлечь внимание и получить большое количество публикаций и упоминаний в СМИ. К тому же приложение распространяется с большой скоростью: первыми пользователями стали школьники и студенты, которые с удовольствием рассказывали о нем друзьям", - говорит она.

Эксперт считает, что приложение нельзя сравнивать с Clubhouse. "Это не просто приложение, в которое можно будет немного "поиграть": если платформа действительно будет вознаграждать пользователей за созданный ими контент, то действительно останется с нами надолго. Учитывая объем привлеченных средств и ажиотаж вокруг приложения, Octi вполне можно составить конкуренцию Instagram, TikTok и Snapchat. Думаю, уже в самое ближайшее время приложение появится за пределами США, особенно на азиатском рынке. Но и в Европе есть все шансы на успех".

Социальная сеть быстро распространяется среди молодежи - школьники и студенты активно рассказывают о ней друзьям

С Екатериной Антоновой не согласен Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C. Он считает, что Octi вряд ли сможет конкурировать с такими гигантами как Meta (Facebook) или другими популярными соцсетями. "Сейчас эта соцсеть вполне может привлечь внимание аудитории за счет эффекта новизны, но впоследствии наверняка уступит лидерство гигантам ИТ-индустрии. Создание метавселенной, использование криптовалют, технологии виртуальной и дополненной реальности - это сейчас самые главные тренды, в которые включается все больше участников", - утверждает он.

Специалист полагает, что с созданием метавселенных есть проблемы технологического характера. "Создание метавселенной, использование виртуальной и дополненной реальности в повседневной жизни людей сейчас находится в начальной стадии. Даже в отношении Meta у специалистов есть сомнения, что компания способна создать технологически совершенный продукт и внедрить его", - заключает Самойленко.

Гаджеты

Apple будет продавать детали для ремонта iPhone и Mac всем пользователям. Предполагается, что на начальном этапе можно будет купить дисплей, аккумулятор или модуль камеры, пишет CNBC.

Фактически это означает, что неофициальные сервисные центры получат доступ к оригинальным запчастям Apple и смогут легально ремонтировать устройства по более низкой цене, чем официальные сервисные центры.

Вместе с деталями сервисные центры будут получать и руководства по ремонту, а за возврат предыдущих компонентов можно получить скидку в магазине Apple Store.

"Самостоятельный ремонт предназначен для технических специалистов, которые обладают соответствующими знаниями и опытом ремонта электронных устройств. Для подавляющего большинства клиентов посещение профессионального сертифицированного сервисного центра - самый безопасный и надежный способ отремонтировать свое устройство", - подчеркивает Apple.

На начальном этапе детали будут доступны только для линейки iPhone 12 и iPhone 13. Затем Apple планирует расширить действие программы на ноутбуки на чипах M1. Но стоимость компонентов для устройств пока неизвестна.

Программа по самостоятельному ремонту техники Apple стартует в США в 2022 году. Но затем в компании обещают расширить ее и на другие страны, однако их список не уточняется.