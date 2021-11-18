Ученый заявил о необходимости разработки особых вакцин на случай биоатак

Продолжающаяся уже почти два года пандемия COVID-19 доказала необходимость разработки средств неспецифической профилактики широкого спектра действия, недорогих и легко воспроизводимых, которые можно было бы массово применять для защиты населения в случае появления нового природного патогена, а при необходимости - и для биологической защиты. Об этом заявил на заседании Научного совета РАН завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

"Как мы видим по опыту нынешней пандемии, вакцины могут появиться в лучшем случае через год после того, как идентифицирован новый вирус, - сказал Петр Чумаков. - Мы не знаем происхождения нынешнего коронавируса, продолжаются споры, природный он или искусственно созданный. Но мы знаем, что современные технологии, в принципе, позволяют создавать опасные вирусы. Значит, в будущем мы можем столкнуться не только с появлением новых, неизвестных ранее природных патогенов, но также не можем исключить их искусственного появления для решения геополитических проблем".

В этой связи, по мнению ученого, нужны средства, чтобы быстро и неспецифически защитить население до момента появления вакцин.

"Еще в Советском Союзе проводились такие исследования. Это в некотором роде дело семейное - мой отец академик Чумаков и моя мать работали над такими подходами, и я принимал участие в этих разработках. Речь идет о создании живых энтеровирусных вакцинных препаратов. Это не вакцины в полном смысле этого слова, они дают кратковременный эффект, снижая в несколько раз вероятность заражения патогеном. Но у них много достоинств: широкий спектр защиты (что важно, когда речь идет о новом, не известном ранее патогене), безопасность, простота применения (перорально, а не в виде инъекций), к тому же они дешевы", - рассказал Петр Чумаков.

История научного открытия, по его словам, началась в 1959-1962 годах, когда в СССР проводилась массовая вакцинация против полиомиелита. Коллектив Чумакова-старшего проверял уровень антител у детей. У части детей они не образовались. Ученые выяснили, что у детей, оказавшихся устойчивыми к вирусу полиомиелита, в кишечнике присутствуют непатогенные (не вызывающие заболевания) энтеровирусы. Они-то и защищали детей от заболевания.

"Многие энтеровирусы были выделены еще в то время. Сейчас мы имеем панель таких живых энтеровирусных вакцин на основе 12 типов вирусов. Они проходили испытания, была установлена их безопасность и эффективность против многих инфекций - как вирусных, так и бактериальных. В том числе, проводились испытания по их применению в нескольких городах во время эпидемии гриппа и ОРВИ, с хорошими результатами", - рассказал Петр Чумаков.

Ученый считает, что исследования необходимо продолжать, а в будущем создать стратегические запасы таких препаратов для быстрого реагирования на случай чрезвычайных ситуаций.

"Помимо универсальности и простоты в производстве и применении, у таких препаратов есть и другие преимущества, - говорит Чумаков. - Защита наступает очень быстро и длится не менее трех недель, то есть применять их можно на вспышке заболеваемости. Если нужно период защиты продлить - применяется другой тип энтеровируса. Производство несложное, технологические процессы просты и известны. К тому же у таких препаратов хорошие возможности по долгосрочному хранению - поэтому можно создать их стратегические запасы".

Это не вакцинация в классическом виде - это экстренная защита, позволяющая снизить темпы распространения инфекции до четырех раз, подчеркнул ученый.

Чумаков также отметил, что существующая противополиомиелитная вакцина очень перспективна в этом отношении. Ранее об исследованиях в этом направлении также рассказывал глава Научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Кроме того, по словам Чумакова, предполагается, что использовать эту группу вирусов можно для лечения онкологических больных. Такие исследования также проводятся при поддержке Минздрава России ФМБА, отметил ученый.