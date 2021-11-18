Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

На 59-м году жизни умер российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, Максим Иванович из "Ночного" и "Дневного" "Дозоров".

Напомним: неделю назад артист был госпитализирован в Москве с жалобами на боли в спине и рассчитывал на скорую выписку.

О смерти Савочкина сообщили только что в социальных сетях его друзья.

"Ушёл Игорь Савочкин. Игорь. Сердце моё сжимается и не разжимается. Спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо, Игорь. Тот самый момент, когда хочется сказать: "А помнишь, как я один раз, ты мне ещё тогда сказал…" А сказать некому", - говорится в некрологе.

Причина смерти актера не указана.

Игорь Савочкин родился в 1963 году в Саратовской области. На экранах - с 90-х: "Жесть", "Черная молния", "Адмиралъ", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Капитан Волкогонов бежал", "Иван Денисович" - всего порядка ста проектов.