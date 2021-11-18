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Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
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18.11.2021 19:15
Рубрика: Экономика

В 2022 году максимальный размер пособия безработного составит 12 792 рубля

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
В 2022 году максимальный размер пособия по безработице составит 12 792 рубля. Постановление правительства об этом публикует "Российская газета".

Максимальный размер пособия по безработице всегда равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) за прошлый год, пояснили в минтруде. Так, в 2021 году оно составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ в 2020 году.

Фото: iStock
Изменился порядок регистрации безработных

Условия назначения пособия по безработице в 2022 году остаются прежними. В максимальном размере оно выплачивается гражданам, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости. В первые три месяца пособие составляет 75% от среднего заработка, но не более своего максимального размера - 12 792 рублей. В следующие три месяца, а для предпенсионеров - четыре месяца, пособие выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5 тысяч рублей. Граждане, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, получают максимальное пособие с четвертого по шестой месяцы после сокращения на работе (в первые три месяца после увольнения им выплачивается средняя зарплата по прошлому месту работы).

Гражданам, которые не работали больше года или были уволены, назначается минимальное пособие по безработице. В следующем году его размер не меняется и остается 1,5 тысячи рублей. Граждане начинают получать пособие с первого дня признания их безработными, то есть с момента регистрации в центре занятости.

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