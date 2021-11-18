В Ереване прошли переговоры Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова

Премьер-министр Михаил Мишустин провел двусторонние переговоры со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым. В столицу Армении глава российского кабмина прилетел для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Мишустин заверил Жапарова, что в России заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества государств по всем направлениям. "И конечно, рассчитываю, что под вашим руководством правительство и администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших взаимных отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских инвесторов, будет внимательное отношение продолжаться к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал он.

В этом году товарооборот между Россией и Киргизией увеличился почти на 38 процентов и превысил 1,7 миллиарда долларов. Эффективной Мишустин считает деятельность совместного фонда развития, на базе которого реализуется почти 1400 проектов. "Сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнеров. Необходимо подобрать для инвестирования эффективные, конкурентоспособные проекты", - сказал председатель правительства РФ.

Затронули премьер-министры острую сегодня тему борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Наша страна активно помогает в этом деле партнерам по ЕАЭС. Неделю назад по поручению президента МЧС России поставило в Киргизию 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "Главное - ускорить массовую вакцинацию населения, - обратил внимание коллеги Михаил Мишустин. - Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей".