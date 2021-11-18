В Ереване прошли переговоры Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова

Новости

В Минске заявили о выполнении обязательств по беженцам 16:05
В правительстве РФ считают важным укрепить интеграцию в Союзном государстве 16:01
Минск не намерен силой выталкивать беженцев из страны 16:01
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина 16:00
Ростуризм попросил Абхазию усилить контроль за безопасностью на курортах 16:00
ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг 16:00
США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть 15:53
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины попросит гражданство РФ 15:24
В Москве рухнувшая стена раздавила мужчину и женщину 15:19
Володин поддержал идею ЦБ снизить максимальную ставку по микрозаймам 15:19
Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей 15:11
В Минске фиксируют увеличение интенсивности полетов авиации НАТО 15:06
Зеленский ввел санкции против граждан России и Украины 15:03
Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 14:45
Сеть скоростных дорог "Автодора" превысит 7 тысяч км к 2035 году 14:39
"Седьмая симфония" стал самым просматриваемым сериалом на ТВ 14:16
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 13:46
Песков: Россия не ведет гибридных войн 13:44
В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ 13:43
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана 13:31
В Мексике военных привлекут для охраны туристов 13:28
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию 13:25
Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 15:31
Рубрика: Власть

В Ереване прошли переговоры Михаила Мишустина и Акылбека Жапарова

Текст: Владимир Кузьмин (Ереван)
Премьер-министр Михаил Мишустин провел двусторонние переговоры со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым. В столицу Армении глава российского кабмина прилетел для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Мишустин заверил Жапарова, что в России заинтересованы в поступательном развитии сотрудничества государств по всем направлениям. "И конечно, рассчитываю, что под вашим руководством правительство и администрация президента Киргизии обеспечат преемственность в многоплановом векторе развития наших взаимных отношений, продолжат обеспечивать соблюдение прав и законных интересов, в том числе и российских инвесторов, будет внимательное отношение продолжаться к использованию русского языка, имеющего в Киргизии статус официального", - сказал он.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Ситуация с COVID остается напряженной

В этом году товарооборот между Россией и Киргизией увеличился почти на 38 процентов и превысил 1,7 миллиарда долларов. Эффективной Мишустин считает деятельность совместного фонда развития, на базе которого реализуется почти 1400 проектов. "Сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнеров. Необходимо подобрать для инвестирования эффективные, конкурентоспособные проекты", - сказал председатель правительства РФ.

Затронули премьер-министры острую сегодня тему борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Наша страна активно помогает в этом деле партнерам по ЕАЭС. Неделю назад по поручению президента МЧС России поставило в Киргизию 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "Главное - ускорить массовую вакцинацию населения, - обратил внимание коллеги Михаил Мишустин. - Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах