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18.11.2021 21:20
Рубрика: В мире

В ФРГ фермер вынужден выбрасывать овощи из-за несоответствия требованиям

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Необычную картину можно наблюдать в пригороде Кельна: сотни человек каждый день приходят на поле, чтобы совершенно бесплатно набрать сладкого картофеля и тыкв в неограниченном количестве. Их тоннами выбрасывает со своих плантаций местный фермер, 43-летний Кристиан Фукс. Речь идет о плодах, отвергнутых супермаркетами из-за несоответствия "канонам красоты".

Как рассказал господин Фукс в интервью газете FAZ, потребители, избалованные идеальными формами овощей и фруктов, и сами бы не стали покупать "некрасивые" продукты, попади они на прилавки. "В моем случае это батат или тыквы, которые не вышли размером или имеют небольшие деформации. Внутри у них совершенно нет никаких изъянов, это лишь вопрос эстетики. Но торговые сети ориентируются на определенные регламенты. Только ведь тыквы растут не по регламентам, а по законам природы! Я вообще не понимаю, зачем покупать "идеальную" тыкву, если вы все равно измельчите ее в блендере и пустите на суп!" - возмущается фермер. По его словам, на выброс идет до 30 процентов урожая. Однажды о его вынужденной "благотворительности" написали в соцсетях, и теперь к ферме не прекращается паломничество желающих "получить по тыкве".

Фото: iStock
Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи

Знаменитые директивы Еврокомиссии о кривизне огурцов и толщине бананов десятилетиями были притчей во языцех и поводом для шуток о брюссельской бюрократии. СМИ описывали курьезные случаи, когда супермаркеты не могли выложить на полки к Хеллоуину морковку а-ля "пальцы Дракулы", потому что им бы за это грозил штраф. Однако в 2009 году ЕС отменил запрет на продажу продуктов нестандартной формы в отношении 26 культур, включая баклажаны, кабачки, лук, грибы, цветную капусту, арбузы, абрикосы и сливы. От морковки и огурцов тоже отстали. Но к яблокам, грушам, клубнике, лимонам, перцу и помидорам по-прежнему предъявляют строгие требования. К примеру, груши первого сорта не должны иметь на кожуре дефектов общей площадью более одного квадратного сантиметра, а также страдать "повышенной шершавостью".

Фермеру из Кельна приходилось выбрасывать до трети урожая тыкв из-за их изъянов. Теперь он раздает их бесплатно
А как у нас?

В России практика бесплатной раздачи "неправильных" овощей не распространена, если только речь не идет о единичных случаях фудшеринга ("спасения еды"). У нас такая продукция зачастую продается как обычная - дискаунтеры закупают ее по более низкой цене. Нестандартные по форме и раземру овощи подходят также для общепита - кривые они или ровные, в салате незаметно, говорит руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

За минусом 10-15 процентов, которые составляют естественную убыль в результате хранения, кривую морковь или мелкий картофель в России используют для дела - продают на переработку, рассказывает исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников. Из моркови, например, делают сок, а картофель отправляется на пюре или крахмал. Сельское население также отдает несимпатичную картошку на корм скоту.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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У российских торговых сетей тоже существуют жесткие правила по размеру и наличию дефектов в овощах. Но уже второй год отдельные ретейлеры из-за проблем с урожаем (с уменьшением доли крупных корнеплодов) эти требования снизили и принимают картофель калибром 35-55 мм, говорит Красильников.В Ассоциации садоводов России "РГ" рассказывали, что торговые сети предпочитают брать крупные и средние яблоки. А мелкие производители либо продают сами, либо предлагают в рамках программ школьного питания в некоторых регионах.

Иногда некоторые торговые сети даже играют на дефектном внешнем виде овощей, отмечая это как верный признак натуральности этих продуктов. Такие кривые огурцы или помидоры продаются как "эко" или "био" продукты. Но в России это пока редкость и подается как идея ответственного потребления. На волне увлечения здоровым образом жизни такая "уродливая" продукция может пользоваться не меньшей популярностью, чем ее "сородичи" идеальных форм и размеров, говорит Дарья Снитко.

Подготовила Татьяна Карабут

В мире Европа Германия Экономика АПК А как у них?

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