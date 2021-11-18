В Гидрометцентре предупредили о метелях и снежных заносах

Циклон с фронтальными разделами со стороны Норвегии принесет в центр европейской территории потепление и осадки, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

К 19 ноября ночная и дневная температуры приблизятся к нулю градусов. В ночь с 19 на 20 ноября пройдут интенсивные осадки. В частности, мокрым снегом может накрыть Санкт-Петербург. А в Москве снег будет перемежаться с дождем. Ночью около нуля, днём до плюс 5 градусов. Снег прогнозируется на юге Центрального округа, в частности, в Липецкой, Белгородской, Воронежской областях.

Но тепло надолго не задержится. Уже 21 ноября и днём, и ночью снова около нуля градусов. Осадки будут небольшие. Снег зато ожидается в Поволжье.

В начале следующей недели очередное понижение температуры. В ночь на понедельник в столичном регионе до минус 5 градусов, днём около нуля. Во вторник ночью до минус 8, днём около нуля градусов. Пройдет небольшой снег.

Снежно 18 и 19 ноября будет в Мурманской области. Там ожидается сильная гололедица. 19 и 20 ноября метель возможна в Татарстане и Башкирии. Причем в Башкирии возможны снежные заносы, снежные накаты на дорогах и сильная гололедица.

К выходным зато ослабеют морозы на Урале, а вот в районах Западной Сибири (в Новосибирской, Томской, Омской областях) температура по-прежнему ниже климатической нормы. Сильный снег прогнозируется на Алтае, в Тыве и Хакасии.