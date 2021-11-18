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18.11.2021 14:30
Рубрика: В мире

В Иране хотят запретить содержание собак и кошек

Текст: Александр Саможнев
В иранском парламенте готовится законопроект, предложенный сторонниками жесткой линии, который создаст проблемы владельцам собак и кошек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Cодержание домашних животных или выгул собак будет наказываться крупным штрафом. А транспортные средства, перевозящие четвероногих друзей, конфискуют на три месяца. В исламе животные, как правило, считаются "нечистыми", пишет газета Die Presse.

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Духовенство также не приветствует наличие домашних животных. Клерики считают, что выгул собак вызывает панику среди населения. Полиция несколько раз пыталась полностью запретить собак. Теперь запрет должен стать законом. Документ также предусматривает, что домовладельцы больше не могут сдавать квартиры владельцам собак и кошек.

Однако наблюдатели считают, что любители домашних животных будут игнорировать закон, как и прежние запреты. В последние годы мода на них в Иране значительно возросла. Все больше молодых иранцев берут в дом собак и кошек - особенно для своих детей. Соответственно, уже несколько лет появляется все больше ветеринарных клиник и магазинов товаров для животных, особенно в Тегеране и других крупных городах.

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