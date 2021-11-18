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18.11.2021 12:34
Рубрика: В мире

В Испании предложили переименовать "Долину павших"

Текст: Юрий Когалов
В Испании после прихода к власти социалистов развернулась активная борьба с наследием диктатора Франсиско Франко. С улиц и площадей стали исчезать названия, связанные с тем периодом. Правительство Педро Санчеса добилось перезахоронения каудильо, два года назад его останки эксгумировали из могилы в мемориальном комплексе "Долина павших" и переместили на кладбище Мингоррубио. В начале этого года в Испании снесли и последний памятник Франко, который был установлен в Мелилье в качестве дани уважения командующему обороной города в войне 1921 года. И вот теперь в пиренейском королевстве намерены нанести новый удар по наследию франкистского режима.
Фото: Елена Шестернина / РИА Новости Фото: Елена Шестернина / РИА Новости
Фото: Елена Шестернина / РИА Новости

Левые республиканцы Каталонии предложили переименовать "Долину павших" и вернуть ей прежнее название - долина Куэльгамурос, как это было до того, как Франко решил возвести там мавзолей в память о жертвах Гражданской войны 1936-1939 годов. Правящая в Испании коалиция Испанской социалистической партии и партии Unidas Podemos ухватилась за эту идею. И вот уже данная инициатива включена в поправки к закону о демократической памяти. Утверждение самого закона "зависло" более чем на год из-за разногласий между партнерами по коалиции, но теперь, когда они их разрешили, его принятие - это лишь вопрос времени и итогов переговоров с другими партиями, поскольку эти две левые партии хоть и сформировали кабинет министров, не имеют абсолютного большинства в парламенте.

Фото: Cristina Cifuentes / flickR
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В тех же поправках содержатся и другие инициативы. Так, предлагается переместить останки основателя "Испанской фланги" Хосе Антонио Примо де Риверы из его могилы в "Долине павших" в склепы или иное место, если того пожелают члены его семьи. В настоящее время, после эксгумации Франко, это единственная именная могила в мемориальном комплексе, где покоятся тела более 33 тысяч погибших в Гражданской войне. Другая инициатива предполагает рассмотрение требований родственников захороненных в "Долине павших" найти тела их близких и передать семьям. Если же такое невозможно по техническим причинам, возместить им моральный ущерб.

Кроме того, правящая коалиция хочет отменить часть закона об амнистии 1977 года. Согласно выдвинутому предложению, виновные в преступлениях, совершенных во времена диктатуры Франко, не могут быть амнистированы. Как отмечается в самой поправке, "все законы испанского государства, включая Закон 46/1977 об амнистии, будут толковаться и применяться в соответствии с принципами международного права", согласно которым военные преступления, преступления против человечности, геноцид и пытки не имеют срока давности.

"После стольких лет после смерти диктатора мы предпринимаем серьезные шаги, чтобы преступления перестали быть безнаказанными", - отметил государственный секретарь министерства по социальным правам Энрике Сантьяго. При этом он признал, что последствия данного законодательного изменения будут крайне незначительными, если вообще будут, поскольку виновные или уже скончались, или это люди очень пожилого возраста. Главное же - это моральное удовлетворение родственников жертв тех преступлений.

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