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18.11.2021 07:19
Рубрика: В мире

В Корее сдают "главный экзамен жизни"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сегодня в Южной Корее очень важный и особенный день. Более полумиллиона учащихся выпускных классов школ Республики Корея сдают местный аналог ЕГЭ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как считают многие в Стране утренней свежести, именно от этого экзамена зависит, в какой вуз можно будет поступить и именно этот тест определяет многое в дальнейшей судьбе человека.

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Как сообщили в министерстве образования РК, в этом году ЕГЭ в Южной Корее сдают около 509 821 тысяч человек, что на 3,3 процента больше, чем в 2020 г. Сдача экзамена проводится в 1251 школе и длится весь день.

Для тех, кто сдает "главный экзамен жизни", самым первым испытанием становится необходимость вовремя прийти, так как опоздавших не допускают. Безусловно, все прекрасно знают и дату, и место, и время, но опаздывающие каждый год всё равно бывают. Однако в Южной Корее все хорошо понимают важность данного теста, а потому школьникам оказывают максимальное содействие с тем, чтобы они могли вовремя добраться к месту проведения теста.

Так сегодня с утра силы всей полиции были брошены именно на обеспечение этого процесса. Для этих целей были мобилизованы 1934 патрульные машины, 417 мотоциклов, 12 557 сотрудников полиции, которым помогали представители местных органов власти. Любой школьник, если опаздывал, мог подойти к первой попавшейся полицейской машине и попросить его подвезти - и сотрудники полиции делали это немедленно, используя, в случае необходимости, проблесковые маячки и сирены. Согласно данным Агентства национальной полиции РК, в таком режиме "спецсопровождения" они сегодня доставили 165 школьников.

Уже достаточно широко известен в мире и другой факт про корейский ЕГЭ. В этот день выход на работу у многих сотрудников компаний переносят на час позже, чтобы не создавать пробки для экзаменуемых, фондовая и валютная биржа Кореи также начинает работу в 10 утра, а не в 9, как обычно, во время, когда по всей стране проходит аудирование в рамках экзамена иностранного языка, самолетам запрещено взлетать и садиться, а машинам использовать звуковые сигналы, когда они едут недалеко от мест экзамена.

Нынешний экзамен стал уже вторым, который проводится в условиях пандемии коронавируса. В прошлом году, когда напряжение в стране из-за COVID-19 было гораздо выше, тест впервые в истории перенесли на две недели позже, так как многие занятия пришлось отменить, постепенно совершенствуя систему обучения "на удаленке". Но на этот раз все прошло вовремя: у Кореи уже есть опыт проведения в условиях COVID-19, да и меры дистанцирования благодаря высокому уровню вакцинации стали ослаблять.

Фото: Дэньцзинь Сытань / Для China Daily
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Возможность сдавать ЕГЭ сегодня имеют абсолютно все вне зависимости от того, заражены они коронавирусом или нет. Для инфицированных или тех, у кого есть симптомы заражения, предусмотрены специальные помещения, где они сдают тест, либо экзамен сдают прямо в больницах, где также оборудовали соответствующие условия.

Экзамен, стартовав в 8-45 утра, длится целый день и заканчивается в 17-45, после чего по всем каналам ТВ следуют разборы заданий, сравнивая их по сложности с предыдущими годами. Официальные результаты тестов школьники узнают через несколько недель, после чего станет ясно, в какой вуз и на какую специальность каждый из учащихся может поступить после окончания школы.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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