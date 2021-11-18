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18.11.2021 22:07
Рубрика: В мире

В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна

Текст: Андрей Васильев

В Майами от имени "собаки-хозяина" выставлена на торги вилла, на которой в свое время жила певица Мадонна. Немецкая овчарка, кобель Гюнтер VI унаследовал свое огромное состояние, включая дом с восемью спальнями на знаменитой набережной фешенебельного района Майами, от своего деда Гюнтера IV.

Фото: Getty Images
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Родословная собаки восходит к временам, когда Гюнтер III унаследовал многомиллионный траст от покойной владелицы, немецкой графини Карлотты Либенштейн после ее смерти в 1992 году. С тех пор наследством бездетной миллионерши управляет группа специальных менеджеров трастового фонда. Вилла в тосканском стиле с видом на залив Бискейн выставлена на торги за 31,75 миллиона долларов. В свое время она была куплена у певицы за 7,5 миллиона долларов. Дом также может похвастаться портретом Гюнтера IV, висящим в позолоченной рамке над камином в гостиной.

Пес-хозяин особняка ведет жизнь, которой могут позавидовать многие богачи. Он носит специальный ошейник с бриллиантом, летает на частном самолете в Милан и на Багамы, где последний раз обедал в ресторанах каждый вечер: его кураторы любят следить за тем, чтобы он хорошо питался. Кобель ежедневно тренирует навыки послушания со своим тренером и спит на изготовленной для Мадонны по спецзаказу в Италии роскошной круглой кровати из красного бархата с видом на залив. "Он живет в бывшей любимой спальне Мадонны", - сказала в интервью Associated Press агент по недвижимости Рути Ассулин.

Карла Риччителли - одна из главных опекунов Гюнтера, которая входит в правление фонда, управляет трастом стоимостью почти 500 миллионов долларов: именно оно решает, когда покупать и продавать недвижимость покойной Либенштейн. По ее словам, группа даже приобрела спортивные команды, в том числе американские мужскую футбольную команду и женскую команду по плаванию, а "владелец клуба" Гюнтер играл на поле и присутствовал на соревнованиях.

Большинство пользователей соцсетей в достаточно резкой форме раскритиковали столь "гламурную и вычурную" информацию о роскошном образе жизни овчарки на фоне углубляющегося в США экономического кризиса, массовой безработицы, а главное потери сотнями тысяч американцев своей недвижимости из-за невозможности погасить ипотечные кредиты. Особое раздражение читателей вызвало сообщение о том, что главной проблемой для Гюнтера является то, что он "не может поладить с шестью кошками, проживающими на вилле". После продажи имения в Майами собака вместе со своими четвероногими "друзьями" переедет на более роскошную виллу покойной Либенштейн в итальянской Тоскане.

В мире США РГ-Фото

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