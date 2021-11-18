В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ

Вслед за увеличением прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда вырастут размеры пособий, федеральных и региональных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности, пояснили в Минтруде.

Так, прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат, подчеркнули в пресс-службе министерства. Кроме того, от него рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного, а также ниже него не может быть заработной платы.

"В соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране с 1 января вырастет на 8,6%", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он уточнил, что прожиточный минимум на душу населения в 2022 году составит 12 654 рублей, для трудоспособного населения - 13 793 рублей, для пенсионеров - 10 882 рублей, для детей - 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ и прожиточного минимума затронет 19 млн россиян. "Повышение прожиточного минимума затронет около 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это еще около 3 млн наших граждан", - заключила она.