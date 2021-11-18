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18.11.2021 09:00
Рубрика: Культура

В новой серии "Простоквашино" Мама Дяди Федора исполнит новый шлягер

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 18 ноября, в интернете, в мультимедийном сервисе Okko - онлайн-премьера нового эпизода популярного мультсериала "Простоквашино". Серия называется "Сюрприз". В ней Мама Дяди Федора, исполнительница знаменитого шлягера "Кабы не было зимы", представит зрителям новую песню. Композиция прозвучит со сцены автоклуба - передвижного "дома культуры", который неожиданно посетил жителей знаменитой деревни.
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино". Фото: kinopoisk.ru Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино". Фото: kinopoisk.ru

Таким образом авторы мультфильма, который создан при поддержке и участии Министерства культуры, откликнулись на нацпроект "Культура". Потому что такие необычные автоклубы стали появляться в российских регионах в 2019 году именно как часть этого национального проекта. Специальные передвижные многофункциональные культурные центры со световым, звуковым и видеооборудованием позволяют провести концерт, театрализованное или музыкальное представление в тех населенных пунктах, где отсутствуют учреждения культуры. Ежегодно в рамках программы поставляется более 100 автоклубов, и уже сейчас по стране курсируют свыше 300 автомобилей, разработанных на базе шасси "КамАЗ", "ГАЗон Next" и "Газель".

Фото: twitter.com/sienduk
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В серии "Сюрприз" автоклуб окажется в центре загадочной истории с инопланетными пришельцами, которую возьмется распутывать Пес Шарик. А в финале жителей деревни ждет праздничный концерт от Мамы Дяди Федора. Уже 25 ноября серию "Сюрприз" сможет посмотреть также аудитория телеканала "Карусель", где состоится телепремьера этого эпизода "Простоквашино".

Генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская считает, что инициатива по созданию автоклубов "гармонично вписалась в мультвселенную "Простоквашино", вдохновив авторов проекта на необычную музыкальную серию". А заместитель министра культуры Ольга Ярилова в связи с выходом нового эпизода не преминула подчеркнуть, что "главная задача нацпроекта - сделать так, чтобы у каждого жителя нашей страны была возможность приобщиться к культуре, вне зависимости от каких-либо ограничений - географических, возрастных, материальных и других. Мобильные автоклубы предоставляют инфраструктурную и технологическую возможность провести мероприятие в любой точке нашей страны".

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