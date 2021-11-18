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18.11.2021 21:05
Рубрика: В мире

В Пакистане могут перестать судить граждан за попытку суицида

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Сенат Пакистана проголосовал за отмену статьи, согласно которой суицид приравнивается в стране к уголовному преступлению. Если законопроект поддержит Национальная ассамблея, а затем подпишет президент, то выживших после попытки самоубийства больше не будут штрафовать или даже отправлять в тюрьму сроком на год, пишет The Guardian.

Та самая статья 325 досталась пакистанскому УК в наследство от колониального права. При этом в самой Англии, Уэльсе и Северной Ирландии суицид был декриминализирован еще в 1960-е годы (а в Шотландии и вовсе никогда не считался преступлением). Сейчас пытавшихся покончить с собой в Пакистане отправляют в медико-правовой центр, чьи сотрудники обязаны заявить в полицию. Эксперты признают, что стражи порядка нередко этим пользуются, вымогая взятки у семей пострадавших.

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