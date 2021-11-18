В Пакистане могут перестать судить граждан за попытку суицида

Та самая статья 325 досталась пакистанскому УК в наследство от колониального права. При этом в самой Англии, Уэльсе и Северной Ирландии суицид был декриминализирован еще в 1960-е годы (а в Шотландии и вовсе никогда не считался преступлением). Сейчас пытавшихся покончить с собой в Пакистане отправляют в медико-правовой центр, чьи сотрудники обязаны заявить в полицию. Эксперты признают, что стражи порядка нередко этим пользуются, вымогая взятки у семей пострадавших.