В Португалии работодателям запретили звонить сотрудникам в нерабочее время

Новости

В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами 18.11.2021
Путин наградил главу МИД Венгрии 18.11.2021
В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 18.11.2021
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 18.11.2021
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 18.11.2021
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 18.11.2021
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 18.11.2021
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 18.11.2021
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра 18.11.2021
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 18.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 18.11.2021
Польша выдвинула Беларуси ультиматум 18.11.2021
Саакашвили перевели в реанимацию после обморока в больничной тюрьме 18.11.2021
Минск заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права 18.11.2021
Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года 18.11.2021
Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула 18.11.2021
"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом 18.11.2021
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18.11.2021
В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16 18.11.2021
В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 18.11.2021
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 18.11.2021
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 18.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 21:30
Рубрика: В мире

В Португалии работодателям запретили звонить сотрудникам в нерабочее время

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Португальский парламент принял закон, запрещающий работодателям звонить или писать сотрудникам в нерабочее время. Это касается всех организаций, где работают более 10 человек. За нарушение закона начальству грозит штраф. Компаниям также запрещено каким-либо образом следить, как люди работают на удаленке. Ее правила, касающиеся часов, места и других деталей работы, прописываются в специальном контракте. Сотрудник может без объяснения причин отказаться работать дистанционно, а вот руководство обязано в письменной форме обосновать отказ отпустить его на удаленку.
Многие за время пандемии привыкли к работе из дома. Но чтобы коллектив не распадался, в Португалии компании обязали проводить встречи в офисе хотя бы раз в два месяца. Фото: Сергей Куксин/РГ

Родители и опекуны, если их ребенку меньше восьми лет, автоматически получают право на дистант даже без согласия на то работодателя. Одно условие: их работа должна позволять перейти на такой формат. Если же оба родителя/опекуна имеют право на удаленку, то они должны договориться между собой о том, чтобы чередовать рабочие часы. Новый закон также предписывает организациям покрывать расходы работников, связанных с переходом на дистанционку. Это касается счетов за электричество и интернет, но не за воду. Чтобы коллектив совсем не распадался, руководства компаний обязаны проводить личные встречи хотя бы раз в два месяца. Один пункт документа португальские депутаты все-таки не одобрили. Он касался так называемого "права на отсоединение", которое разрешило бы выключать в нерабочие часы рабочие устройства и отключаться от рабочих чатов. Португальские власти надеются, что новые правила привлекут в страну больше иностранцев-фрилансеров. "Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире, которое могут выбрать для проживания эти цифровые кочевники и удаленные работники, мы хотим привлечь их в Португалию", - цитирует BBC министра труда и социального обеспечения страны Ану Мендес Годинью. Напомним, в Португалии уже действует система виз, предназначенных специально для предпринимателей и фрилансеров.

В Португалии от коронавируса умерла семья противников вакцинации
А как у нас?

С 1 января 2021 года в Трудовом кодексе России появился целый раздел, касающийся удаленной работы и взаимоотношений при такой форме занятости между работниками и работодателями.

Вопросы разграничения личного и служебного времени остаются на совести работодателей и прописываются в локальных нормативных актах. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - напомнила "РГ" глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко. Впрочем, сотрудник может выполнять служебные обязанности во внеурочное время, но это будет считаться переработкой и должно оплачиваться по повышенным тарифам.

Кстати, если дистанционный работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня или переехал в место, где с ним сложно связаться, то это теперь может служить основанием для его увольнения.

Подготовила Ольга Игнатова

В мире Европа Португалия Экономика Работа Охрана труда Власть Право Трудовое право Законодательная власть Совет Федерации А как у них?

Главное сегодня

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО "красной линии"
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Госдума освободила семьи от налога при продаже квартир
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября