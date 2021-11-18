В Португалии работодателям запретили звонить сотрудникам в нерабочее время

Португальский парламент принял закон, запрещающий работодателям звонить или писать сотрудникам в нерабочее время. Это касается всех организаций, где работают более 10 человек. За нарушение закона начальству грозит штраф. Компаниям также запрещено каким-либо образом следить, как люди работают на удаленке. Ее правила, касающиеся часов, места и других деталей работы, прописываются в специальном контракте. Сотрудник может без объяснения причин отказаться работать дистанционно, а вот руководство обязано в письменной форме обосновать отказ отпустить его на удаленку.

Многие за время пандемии привыкли к работе из дома. Но чтобы коллектив не распадался, в Португалии компании обязали проводить встречи в офисе хотя бы раз в два месяца. Фото: Сергей Куксин/РГ

Родители и опекуны, если их ребенку меньше восьми лет, автоматически получают право на дистант даже без согласия на то работодателя. Одно условие: их работа должна позволять перейти на такой формат. Если же оба родителя/опекуна имеют право на удаленку, то они должны договориться между собой о том, чтобы чередовать рабочие часы. Новый закон также предписывает организациям покрывать расходы работников, связанных с переходом на дистанционку. Это касается счетов за электричество и интернет, но не за воду. Чтобы коллектив совсем не распадался, руководства компаний обязаны проводить личные встречи хотя бы раз в два месяца. Один пункт документа португальские депутаты все-таки не одобрили. Он касался так называемого "права на отсоединение", которое разрешило бы выключать в нерабочие часы рабочие устройства и отключаться от рабочих чатов. Португальские власти надеются, что новые правила привлекут в страну больше иностранцев-фрилансеров. "Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире, которое могут выбрать для проживания эти цифровые кочевники и удаленные работники, мы хотим привлечь их в Португалию", - цитирует BBC министра труда и социального обеспечения страны Ану Мендес Годинью. Напомним, в Португалии уже действует система виз, предназначенных специально для предпринимателей и фрилансеров.

А как у нас?

С 1 января 2021 года в Трудовом кодексе России появился целый раздел, касающийся удаленной работы и взаимоотношений при такой форме занятости между работниками и работодателями.

Вопросы разграничения личного и служебного времени остаются на совести работодателей и прописываются в локальных нормативных актах. "Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений", - напомнила "РГ" глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко. Впрочем, сотрудник может выполнять служебные обязанности во внеурочное время, но это будет считаться переработкой и должно оплачиваться по повышенным тарифам.

Кстати, если дистанционный работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня или переехал в место, где с ним сложно связаться, то это теперь может служить основанием для его увольнения.

Подготовила Ольга Игнатова