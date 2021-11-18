В регионах появятся метробусы

Новости

В Минске заявили о выполнении обязательств по беженцам 16:05
В правительстве РФ считают важным укрепить интеграцию в Союзном государстве 16:01
Минск не намерен силой выталкивать беженцев из страны 16:01
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина 16:00
Ростуризм попросил Абхазию усилить контроль за безопасностью на курортах 16:00
ФАС усилит контроль за рекламой финансовых услуг 16:00
США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть 15:53
Эвакуированный из Кабула гражданин Украины попросит гражданство РФ 15:24
В Москве рухнувшая стена раздавила мужчину и женщину 15:19
Володин поддержал идею ЦБ снизить максимальную ставку по микрозаймам 15:19
Таможня в 2021 году пресекла контрабанду табака на 1 млрд рублей 15:11
В Минске фиксируют увеличение интенсивности полетов авиации НАТО 15:06
Зеленский ввел санкции против граждан России и Украины 15:03
Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 14:45
Сеть скоростных дорог "Автодора" превысит 7 тысяч км к 2035 году 14:39
"Седьмая симфония" стал самым просматриваемым сериалом на ТВ 14:16
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 13:46
Песков: Россия не ведет гибридных войн 13:44
В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ 13:43
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана 13:31
В Мексике военных привлекут для охраны туристов 13:28
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию 13:25
Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 14:55
Рубрика: Экономика

В регионах появятся метробусы

Текст: Евгений Гайва
В регионах России для улучшения работы городского пассажирского транспорта предполагается внедрять метробусы, рассказал начальник управления транспортного планирования ФАУ "РосдорНИИ" Владимир Пащенко на площадке форума "Транспортная неделя - 2021".
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Этот вариант подойдет многим городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии демонтированы и нет возможности их восстановить, как, например, в Воронеже.

Фото: Крымова Юлия/РГ
В Ростове внедрят новый принцип работы транспортных компаний

"Нужен магистральный транспорт, который обеспечит высокую скорость и надежность сообщения. Воронежу нужен крупный инфраструктурный транспортный проект. В первую очередь речь идет о метробусах, как наиболее рациональном решении", - сказал Пащенко.

Он пояснил, что метробус (Bus rapid transport; BRT) - это не новый вид транспорта, а система скоростного автобусного сообщения по выделенным полосам. Такая система обеспечивает связанность города за счет скорости перемещения. Также она позволит обеспечить работу общественного городского транспорта по расписанию.

В Воронеже будут строиться линии метробусов. Выделенные полосы разместят по оси движения на городских магистралях. При этом полосы движения для другого транспорта, в том числе личных автомобилей не будут убирать в пользу выделенной полосы.

Такие решения распространены во всем мире, заметил Пащенко. В России будет использоваться облегченный вариант, который не потребует масштабного переустройства улиц.

Метробус уже внедрен в Белгороде. Такое решение подходит для многих городов, в которых не будут строить метро и не восстановят трамвайные линии так, чтобы они покрывали весь город, добавил Пащенко.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью