В регионах появятся метробусы

В регионах России для улучшения работы городского пассажирского транспорта предполагается внедрять метробусы, рассказал начальник управления транспортного планирования ФАУ "РосдорНИИ" Владимир Пащенко на площадке форума "Транспортная неделя - 2021".

Этот вариант подойдет многим городам, где не планируется или нерационально строить метро, трамвайные линии демонтированы и нет возможности их восстановить, как, например, в Воронеже.

"Нужен магистральный транспорт, который обеспечит высокую скорость и надежность сообщения. Воронежу нужен крупный инфраструктурный транспортный проект. В первую очередь речь идет о метробусах, как наиболее рациональном решении", - сказал Пащенко.

Он пояснил, что метробус (Bus rapid transport; BRT) - это не новый вид транспорта, а система скоростного автобусного сообщения по выделенным полосам. Такая система обеспечивает связанность города за счет скорости перемещения. Также она позволит обеспечить работу общественного городского транспорта по расписанию.

В Воронеже будут строиться линии метробусов. Выделенные полосы разместят по оси движения на городских магистралях. При этом полосы движения для другого транспорта, в том числе личных автомобилей не будут убирать в пользу выделенной полосы.

Такие решения распространены во всем мире, заметил Пащенко. В России будет использоваться облегченный вариант, который не потребует масштабного переустройства улиц.

Метробус уже внедрен в Белгороде. Такое решение подходит для многих городов, в которых не будут строить метро и не восстановят трамвайные линии так, чтобы они покрывали весь город, добавил Пащенко.