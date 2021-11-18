В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ

Для регионов России будет закуплено около четырех тысяч единиц городского общественного транспорта по программе льготного лизинга с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказала замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Анна Сазонова.

"Приступаем к формированию паспорта инвестиционного проекта, формируем перечень условий, критерии для применения такого механизма поддержки. Базово это будет механизм льготного лизинга. Доведение средства ФНБ до ВЭБ.РФ позволит устанавливать более низкую лизинговую ставку. Сейчас ориентируемся в первом приближении на 5%. Соответственно рассчитываем, что не менее четырех тысяч транспортных средств также с применением этого механизма будет обновлено в субъектах", - сказала Сазонова на площадке форума "Транспортная неделя-2021.

Она пояснила, что правительством принято решение о финансировании обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта из ФНБ. Такой механизм будет использован впервые. Пока конкретные параметры программы дорабатываются.

Регионы для участия в федеральном проекте для обновления городского пассажирского транспорта со следующего года будут отбирать с учетом бюджетной обеспеченности. "То есть будет более детальная дифференциация субъектов, и такой отбор планируется провести сразу на три года, до 2024 года", - добавила представитель Минтранса.

Кроме того, реализуется программа по модернизации инфраструктуры городского транспорта. Уже есть заявки 12 пилотных регионов на участие в таких проектах. Для их реализации также будут привлекаться средства ФНБ и инфраструктурные кредиты, отметила Сазонова.

В 2021 году в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" в регионы был поставлено 412 единиц подвижного состава городского пассажирского общественного транспорта. Автобусные и троллейбусные парки обновлены в 13 российских регионах. В частности, новые автобусы и троллейбусы получили Воронежская, Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Кемеровская, Красноярская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Самарско-Тольяттинская, Саратовская и Череповецкая агломерации. На эти цели из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд рублей.