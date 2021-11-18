В РФ могут начать производство вакцины против COVID на основе "дельта"-штамма

"Технологически мы готовы производить как вариант вакцины "КовиВак-моно", так и "КовиВак-комби", - сообщил Айдар Ишмухаметов, выступая на Научном совете РАН.
Он уточнил, что в институте имеется выделенный "дельта"-штамм, который сегодня доминирует во всем мире. "Мы запросили разрешение от регулятора и с учетом результатов будем принимать решение - возможно сделаем комби-вакцину на основе двух штаммов", - рассказал Ишмухаметов. Он уточнил, что технологических проблем с производством комби-вакцины не будет, поскольку весь процесс уже хорошо отлажен.
Айдар Ишмухаметов также сообщил, что по вакцине "КовиВак" налажено производство не только в ампулах, но также одно- и пятидозовых флаконов. Такая многодозная расфасовка препаратов для профилактики инфекций актуальна при проведении быстрых массовых вакцинаций, в том числе и в других странах.
"Имея в виду, что наша вакцина может начать поставляться в другие страны, использование многодозовых флаконов крайне важно. ВОЗ любит работать с многодозовой расфасовкой вакцин. Потому что это дает возможность проводить вакцинацию в экстренных, практически в "военных" условиях во время вспышки инфекции одномоментно", - пояснил Ишмухаметов.