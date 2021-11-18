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18.11.2021 08:10
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили курящих о повышенном риске заражения ковидом

Текст: Ирина Невинная
Фото: Александр Патрин/РИА Новости Фото: Александр Патрин/РИА Новости
Фото: Александр Патрин/РИА Новости

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", - об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Кроме того, при курении сигарет или употреблении других табачных изделий повышается риск заражения вирусом через рот, а в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены, - отмечается в сообщении ведомства. В связи с Международным днем борьбы с курением в Роспотребнадзоре призвали граждан защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака.

"Курение - одна из самых значительных угроз здоровью человека. По статистике Всемирной организации здравоохранения в год от болезней, вызванных курением, умирает 5 миллионов человек, каждые 8 секунд в мире умирает 1 курильщик, и с каждым годом эта цифра становится все больше. По прогнозам врачей, при той тенденции роста количества курящих людей, которая существует в современном мире, через 10 лет эта цифра может увеличиться почти в 2 раза, а к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Борьба с курением Пандемия коронавируса COVID-19

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