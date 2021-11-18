В России могут ввести маркировку консервов

Россельхознадзор выступил за введение маркировки консервированной продукции. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Например, вместо указанной на этикетке сайры в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. Икру иностранного производства могут выдавать за продукцию российских заводов, рассказал Данкверт.

"Так, сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья. В результате бизнес закупает его, например, в Китае, фасуют в России и продают как продукцию собственного изготовления, тем самым вводя в заблуждение потребителя", - уточнил глава ведомства.

По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

Так, этим летом РБК со ссылкой на документы Россельхознадзора сообщал, что признаки фальсификации были обнаружены ведомством у половины консервов из сайры - вместо сайры в них могла использоваться более дешевая рыба.

Маркировку продовольственных и непродовольственных товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. В стране уже маркируются шубы, лекарства, молоко и многие другие товары.