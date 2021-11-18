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18.11.2021 19:02
Рубрика: Экономика

В России могут ввести маркировку консервов

Текст: Татьяна Карабут
Россельхознадзор выступил за введение маркировки консервированной продукции. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Например, вместо указанной на этикетке сайры в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. Икру иностранного производства могут выдавать за продукцию российских заводов, рассказал Данкверт.

Фото: РИА Новости
Маркировка способствует снижению стоимости молочной продукции

"Так, сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья. В результате бизнес закупает его, например, в Китае, фасуют в России и продают как продукцию собственного изготовления, тем самым вводя в заблуждение потребителя", - уточнил глава ведомства.

По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

Так, этим летом РБК со ссылкой на документы Россельхознадзора сообщал, что признаки фальсификации были обнаружены ведомством у половины консервов из сайры - вместо сайры в них могла использоваться более дешевая рыба.

Маркировку продовольственных и непродовольственных товаров государство вводит для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. В стране уже маркируются шубы, лекарства, молоко и многие другие товары.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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