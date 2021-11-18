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18.11.2021 21:36
Рубрика: Общество

В России может появиться вакцина против индийского штамма коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
В Центре Чумакова готовы наладить производство комбивакцины против коронавируса на основе двух штаммов: более старого "альфа" и захватившего мир индийского варианта "дельта". А в будущем, по мнению ученых, появятся вакцины "экстренного назначения" - на случай новых вспышек неизвестных патогенов или биоатак.
Пока власти стараются побыстрее привить как можно больше людей, ученые продолжают работать над новыми средствами против COVID-19. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС Пока власти стараются побыстрее привить как можно больше людей, ученые продолжают работать над новыми средствами против COVID-19. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
Пока власти стараются побыстрее привить как можно больше людей, ученые продолжают работать над новыми средствами против COVID-19. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

"В дополнение к вакцине "КовиВак-моно" мы готовимся производить и "КовиВак-комби", включив в нее кроме штамма "альфа" и самый актуальный на сегодня вариант "дельта", - сообщил директор Центра имени Чумакова член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, выступая на заседании Научного совета РАН. Ученые обсуждали перспективные разработки для защиты от COVID-19.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Вакцины работают против всех штаммов COVID-19

В институте, активно сотрудничающем со знаменитой Коммунаркой, выделили "дельта"-штамм, который сегодня доминирует во всем мире. "Мы запросили разрешение от регулятора и будем принимать решение, если получим добро, сделаем комбивакцину на основе двух штаммов", - рассказал Ишмухаметов.

Пока "КовиВак" остается в тени знаменитого "Спутника", но многие по-прежнему хотят прививаться именно этой вакциной из-за отсутствия недомогания после укола и с учетом мирового авторитета Центра Чумакова. Руководитель центра рассказал, что производство продолжает наращиваться: в сентябре чумаковцы наконец запустили новые реакторы с пятикратной мощностью и наладили производство не только в ампулах, но также в пятидозовых флаконах.

"Имея в виду, что наша вакцина может начать поставляться в другие страны, использование многодозовых флаконов крайне важно. ВОЗ любит работать с многодозовой расфасовкой вакцин. Это дает возможность быстро проводить массовую вакцинацию в экстренных условиях во время вспышки инфекции", - пояснил Ишмухаметов.

Еще об одной перспективной разработке рассказал завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Речь идет о препарате на основе живых энтеровирусов, который может обеспечить экстренную неспецифическую защиту, причем от широкого спектра патогенов.

Для защиты от новых вирусов нужны не только вакцины, которые долго разрабатывать, но и универсальные препараты для экстренного применения

"Как мы видим по опыту нынешней пандемии, вакцины могут появиться в лучшем случае через год после того, как идентифицирован новый вирус, - сказал Петр Чумаков. - Но защита может понадобиться в любой момент - если появится новый, неизвестный патоген. Нельзя исключить и появления искусственно созданных вирусов - нынешние технологии это позволяют".

Еще в 1960-х годах, обеспечивая вакцинацию детей против полиомиелита, знаменитый вирусолог академик Михаил Чумаков открыл, что наличие в кишечнике определенных непатогенных энтеровирусов защищает их "хозяина" от заражения многими опасными инфекциями. Сейчас сын продолжает дело отца.

"На основе этих энтеровирусов - выделено уже 12 подходящих вариантов - можно разработать препараты неспецифической защиты. Это не вакцины в полном смысле этого слова, они дают кратковременный эффект, в течение трех недель снижают в несколько раз вероятность заражения. Поэтому их хорошо применять экстренно во время вспышки: у них широкий спектр защиты, что важно, когда речь идет о неизвестном патогене, простота применения, к тому же они дешевы и долго хранятся. Можно создать стратегический запас", - пояснил Петр Чумаков.

Вакцина с доставкой на дом

Сегодня вакцинация доступна большинству россиян. Так, 95,2% участников опросов, проведенных Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), сообщили, что в их населенном пункте проводится вакцинация. Таким образом, люди, собирающиеся сделать прививку, практически не сталкиваются с нехваткой мест или отсутствием записи на вакцинацию.

Фото: РИА Новости
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В целом, по данным опросов, к началу октября 53,2% респондентов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Еще 14,5% собираются вакцинироваться от коронавируса, но еще не записались на прививку. Среди причин, которые мешают людям привиться, - отсутствие времени и невозможность добраться до места вакцинации из-за ограниченной мобильности. Проще говоря, работающим гражданам сложно отпроситься с работы, а пенсионерам порой без посторонней помощи просто сложно выйти из дома.

И на самом деле это серьезные проблемы. Поэтому эксперты РАНХиГС предлагают доработать политику вакцинации, внедрив такие форматы, которые облегчили бы получение прививки людям с низкой мобильностью. А также подумать над тем, чтобы дать возможность работодателям организовать вакцинацию сотрудников прямо на рабочем месте. Это может повысить уровень вакцинации среди работающего населения на 7,7%.

Как пояснила "РГ" директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, сегодня главная проблема - это несовершенная логистика в стационарных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах. "Да, с одной стороны, это удобно - пошел за покупками, сделал прививку. Но из-за довольно длинной процедуры заполнения анкеты и оформления сертификата собираются очереди. Даже уже настроенный на вакцинацию человек, увидев скопление людей, махнет рукой и пройдет мимо. К тому же нужно иметь при себе медполис, СНИЛС. Эти документы люди с собой не носят. Давайте сначала упростим процесс для мобильных граждан. А также наладим регулярные поставки в регионы всех зарегистрированных вакцин - чтобы у людей была возможность выбора", - считает эксперт. Что касается маломобильных людей - инвалидов, пожилых, больных, то они могут через соцработников или свои поликлиники вызвать медработников для вакцинации на дом. Но такая услуга пока доступна не повсеместно. Работодатели, по словам Попович, тоже могут организовать у себя на работе вакцинацию сотрудников. Но это сложный процесс - надо договариваться с поликлиникой или больницей, предоставить специальное место для мобильного пункта вакцинации. Пока эта практика не нашла широкого распространения.

Подготовила Ольга Игнатова

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