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18.11.2021 16:55
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Рубрика: Общество

Счет на жизни

Онкологические заболевания - вторая причина смертности в мире: рак ежегодно уносит жизнь каждого шестого жителя планеты. По данным Всероссийского союза пациентов, до четверти опрошенных ими граждан в последние три года обращались в различные учреждения с жалобами на лечение по полису ОМС. В половине случаев проблема решалась при непосредственном обращении к руководству медучреждения. Однако далеко не всегда и не все граждане могут самостоятельно отстоять свои права в медицинской организации. Поэтому не удивительно, что 35,2% опрошенных обращались за помощью в СМО.
Фото: Shutterstock Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В России, как и в мире, онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности. В прошлом году впервые было выявлено 556 036 случаев злокачественных новообразований (ЗНО), что меньше показателя позапрошлого года (624 000 случаев).

Однако не исключено, что снижение может быть и "техническим", по причине меньшей выявляемости ЗНО в первичном звене. "Такое снижение настораживает, поскольку рост статистики по онкозаболеваниям в прежние почти 20 лет напрямую был связан с увеличением их выявляемости", - говорит председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака" и совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николай Дронов.

По статистике онкологов, треть всех случаев злокачественных новообразований выявляется на поздних стадиях, когда риск смерти пациента в разы выше. Например, летальный исход в течение года у пациентов с диагностированным на четвертой стадии онкологическим заболеванием наступает у 86%, а на ранних стадиях только у 8-12% пациентов. Учитывая, что, по данным Минздрава, в России зарегистрировано свыше 3,7 миллиона онкобольных, речь идет о десятках тысяч жизней, которые можно спасти, если своевременно диагностировать заболевание.

Для ЗНО на ранних стадиях особенно важна своевременность диагностики и лечения. Согласно медицинским исследованиям, 5-летняя выживаемость пациентов с раком желудка на начальных стадиях составляет 82-95%, если своевременно провести гастроскопию и обнаружить опухоль. А выявление рака легкого при своевременной компьютерной томографии (КТ) снижает летальность от злокачественных новообразований на 20%. При этом, по данным "АльфаСтрахование - ОМС", 47% застрахованных с подозрением на ЗНО и 44% - с впервые установленным диагнозом не своевременно получают медицинскую помощь. В частности, дольше положенного ждут КТ, МРТ и другие исследования. "Эти данные подтверждаются статистикой обращений и опросами наших пациентов. В том числе отмечается, что почти половина пациентов с онкологией ждет подтверждения своего диагноза более месяца, 40% узнают о нем слишком поздно - уже на 3 и 4 стадии", - говорит Николай Дронов. - А это значит - высокий риск прогрессирования заболевания, и что пациенты попадают в руки онкологов тогда, когда их уже сложно спасти".

По мнению кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина, сейчас многое делается для создания инновационных лекарственных препаратов от различных видов онкозаболеваний, на это выделяются огромные средства, но при этом в системе здравоохранения не всегда отработаны алгоритмы диагностики и лечения определенных видов опухолей, при которых необходимы эти лекарства. "Другая проблема - квалификация врачей, которая снижается все больше из-за отсутствия системы профессиональных коммуникаций. Например, если в специализированном медучреждении у молодого специалиста есть возможность посоветоваться с опытными коллегами, даже собрать консилиум, то у врача в районной амбулатории - это большая проблема. А значит, возрастает и вероятность медицинской ошибки" - сетует врач-онколог.

Защитить интересы пациентов могут страховые медицинские организации, которые по закону ведут независимый контроль качества оказания медпомощи и имеют полномочия выявлять ошибки и содействовать застрахованным в получении своевременного лечения.

Например, для снижения таких ошибок, а значит, на уменьшение летальности пациентов от ЗНО "АльфаСтрахование - ОМС" реализует программу Онко.net, в рамках которого берет каждого застрахованного с подозрением или с впервые установленным диагнозом ЗНО для сопровождения и своевременной маршрутизации в специализированный стационар. "Более того, мы проводим экспертизы качества всех случаев назначения химиотерапии, а также случаев с нарушением сроков оказания медпомощи на предмет соответствия проведенного лечения действующим стандартам и клиническим рекомендациям. - говорит генеральный директор "АльфаСтрахование - ОМС" Андрей Рыжаков. - Мы проводим анализ нарушений, допущенных при назначении лечения. Например, при проведении химиотерапии, отслеживаются ошибки при определении доз лекарственных препаратов, увеличении интервалов между введениями препаратов (циклами), неадекватная терапия серьезных нежелательных явлений на фоне проводимого лечения, которые могут быть опасны для пациентов". Таким образом, Онко.net направлен на снижение частоты случаев прогрессирования ЗНО, инвалидизаций и смертности среди онкологических пациентов.

"Результаты экспертиз мы предоставляем в органы регионального управления здравоохранения и инициируем публичное обсуждение с целью устранения системных нарушений в процессе оказания медицинской помощи застрахованным. Решать задачи нацпроекта, а именно снижать летальность от онкологических заболеваний необходимо сообща всем участникам системы здравоохранения, - продолжает Андрей Рыжаков. - Обеспечивать независимый контроль качества и своевременность оказания медпомощи, крайне значимо не только для пациентов, но и для системы ОМС в целом. В этом у СМО есть достаточный профессиональный опыт, отработанные алгоритмы и решения".

Очевидно, что при ослабленном "иммунитете" самой системы здравоохранения, без расширения опыта страховых медицинских организаций, которые давно научились добиваться для застрахованных надлежащего лечения, снижающего риск осложнений и смертности, выполнить цели нацпроекта по снижению летальности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году будет проблематично, если вообще возможно.

Общество

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