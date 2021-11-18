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В Россию пришел один из мощнейших смартфонов в мире. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
18.11.2021,  
15:05
Фото: ASUS Фото: ASUS
Фото: ASUS

Компания ASUS официально сообщила о старте продаж на российском рынке геймерского смартфона ROG Phone 5s, построенного на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 888+.

Смартфон оснащен 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 постоянной. Размер диагонали дисплея составляет 6,78 дюйма, разрешение - FullHD+. При этом частота обновления экрана может достигать 144 Гц, а частота опроса сенсора - 360 Гц, чтобы обеспечивать быстрый отклик в игре.

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ASUS Rog Phone 5s поддерживает сети 5G и оснащается аккумулятором на 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки через USB-C на мощности до 65 Вт. Система охлаждения, предназначенная для активных игр, состоит из кулера, испарительной камеры и графитовых пластин для равномерного распределения тепла.

Основная камера смартфона имеет разрешение 64 Мп и построена на сенсоре Sony IMX686, ультраширокий модуль имеет разрешение 13 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 24 Мп. ASUS Rog Phone 5s работает со встроенными игровыми контроллерами AirTrigger (сенсорные зоны, расположенные по бокам) и имеет аудиосистему GameFX.

Аппарат поддерживает бесконтактные платежи NFC, имеет аудиоразъем для наушников, два слота для SIM-карт. Что касается стоимости, то она составит 99990 рублей.

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