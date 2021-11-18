В Самаре освоили новые виды рукоделия

В старину вышивки можно было "читать". Вышивальщицы зашифровывали в них имена, обереги, романтические послания для возлюбленных. Каждая фигура имела свое значение. Азбуку вышивки в блоге Клуба самарских рукодельниц толкует его основательница Ирина Аракчеева. Она же организовала в Самаре интерактивный музей истории и географии рукоделия, в котором любой желающий может не только увидеть предметы старины, узнать их историю, но и потрогать, повертеть в руках.

История со смыслами

- Не знаю, задумывалась ли автор старинной вышивки, хранящейся у нас в музее Клуба самарских рукодельниц, о том, что у нее получилось целое любовное письмо. Вот, например, здесь лира обозначает инструмент, упомянутый в Библии, символ восхваления Бога или провозглашение праздника, ирис - нежность, в маке есть послание "мечтаю о тебе", в незабудке - "помни обо мне", в хризантеме - "старая любовь не проходит", - рассказывает Ирина Аракчеева.

Старинные вышивки Ирина, если требуется, реставрирует. Один из таких любимых и дорогих ее сердцу экспонатов музея - "крестик" с лицом девушки, сделанный еще ее бабушкой. Хранится здесь и образец старинного золотного шитья - это, вероятно, была часть церковного облачения священнослужителя. Традиции этого вида рукоделия и сегодня поддерживают монахини, в том числе в Самарской области.

В клубе рукодельниц, который из небольшого арендованного помещения недавно переехал в Дом культуры "Заря", встречают свежезаваренным чаем с собственноручно собранными травами: чабрецом, зверобоем, душицей. Ароматным напитком, добрым словом и рукоделием здесь "лечат" от тоски и хмури. Ирина говорит, что рукоделие для многих - настоящий антидепрессант:

- Не раз видела, как замотанные, уставшие от быта девушки и женщины, пришедшие к нам в клуб, на глазах преображались: на лицах появлялся румянец, в глазах - огонек. Рукоделие у нас, женщин, в крови, даже если не занимаемся им, то обязательно храним дома какие-то предметы, сделанные руками бабушек и мам. Мы неосознанно понимаем, что поддерживаем так связь поколений, силу рода. В клубе может найти себе занятие по душе практически каждая женщина. Нам удалось собрать круг преподавателей практически по всем видам рукоделия. В том числе можно научиться филейно-гипюрной вышивке - традиционной для Поволжья.

Даже искусством вологодского кружева на коклюшках овладели самарчанки. Благодаря нашим рукодельницам Самара впервые в истории попала на кружевную карту, которую сделали вологодцы по итогам международной акции кружевоплетения "Птицы памяти". Художественную инсталляцию к Дню Победы создали из предварительно сплетенных по единому образцу журавлей, которые в Музей кружева Вологодской области прислали участники акции из девяти стран мира и 40 регионов нашей страны, в том числе из Самарской области. Кстати, кружевоплетением занимаются не только женщины, как можно подумать. Мужчины тоже успешно овладевают этим рукоделием. В этом году кружевник из Самары Даниил Савкин получил Гран-при на межрегиональном конкурсе кружевоплетения "Серебряный колокольчик".

- В какое-то время старинное мастерство кружевоплетения стало непопулярно, людям было не до этого. Хорошо, что в Вологде поддерживают кружевников, но они и концентрируются там. А в других городах, не связанных с кружевоплетением, таких мастеров, к сожалению, мало, - говорит Ирина Аракчеева.

Акварель из лоскутков

В Самаре не только возрождают традиционные техники рукоделия, но также практикуют новые и редкие. Нина Голощапова делает картины в новой технике "фрикпэтч" (freak-patch), которую придумала екатеринбургская рукодельница Ирина Лаврова.

- Из маленьких лоскутков выкладывается фон картины, - объясняет Нина Голощапова, - а на него раскладывают лоскутки из тонкой ткани, даже иногда крашеной марли, и прострачивают.

Мастерицы сравнивают технику с акварельным рисунком: на нем цветовая растяжка делается с помощью красок, а на картине в технике "фрикпэтч" - с помощью ниток.

- Это один из необычных способов работы с лоскутками ткани, - объясняет на своем сайте создательница "фрикпэтча" Ирина Лаврова. - Это не пэчворк, не квилт, не коллаж, не лоскутное шитье и не вышивка. Это все вместе, взятое аккордом. Название раскрывает весь смысл творческого процесса, так как свободно отрезанные кусочки ткани укладываются так, как душа подсказывает, и только в конце работы получается удивительный и неожиданный результат.

Работать в технике "фрикпэтча" понравится тем, кто заботится об экологии. Мастерицы создают удивительной красоты картины из ненужного швейного "мусора" и тканевых обрезков. И на такие работы есть покупатели. Одна из картин Нины Голощаповой готовится к отправке клиенту в Германию. Есть заказы на украшение одежды в такой технике.

Кому это надо?

В то же время у начинающих мастериц часто бывают сомнения в нужности и важности своего ремесла.

- А кому все это надо? - вопрос, который часто мучает рукодельниц, - говорит Ирина Аракчеева. - Ну в смысле кто будет покупать все эти вещи, которые я делаю? Во-первых, если такая мысль появилась, ответьте себе: а вам-то это надо? Вам в удовольствие это делать? Эти вещи вас радуют? Вы ими пользуетесь? Если ответ отрицательный, значит, бросьте вы это дело. Если это даже вам не нужно, то тогда что про других говорить. Во-вторых, спросите себя: а я бы эти вещи купила? Если нет, то почему? Как только ответите на этот вопрос, то поймете, кому это нужно. Ну а если ответы на эти два вопроса положительные, то есть по крайней мере один человек, которому это нужно, - вы. Ну и последнее: по моим наблюдениям, ваши покупатели - это люди вашего же возраста, а также +10 и -10 лет. Потому что почти каждому из нас в душе лет на 10 меньше. Соответственно, к вам придут и те, кто постарше, а некоторые ваши работы будут близки младшим по возрасту. Да и вообще, как говорили наши бабушки: на каждый горшок найдется своя крышка. Так что творите и ничего не бойтесь! Нам это нужно всем для отдыха, для смены "картинки".

Кстати

Прикоснуться к созданию интерактивного музея истории и географии рукоделия в ДК "Заря" может каждый. Здесь будут рады всем, кто хотел бы отдать на хранение предметы рукодельного промысла из других регионов. Связаться с музеем можно через соцсети Клуба самарских рукодельниц, у которого есть страничка в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме.