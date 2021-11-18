Вакцина "КовиВак" может применяться для ревакцинации после других вакцин

Инактивированные вакцины, в том числе и российская вакцина "КовиВак", могут использоваться для ревакцинации. Причем не только после первичной прививкой "КовиВаком", но и в случае применения других типов вакцин - как векторных, так и мРНК-препаратов. Об этом сообщил на заседании Научного Совета РАН директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Для формирования иммунитета комбинация вакцин, произведенных на разных платформах, оправданна, это нормальная история, - сказал Айдар Ишмухаметов. - Конечно, в мире накоплен пока небольшой объем данных, так как ревакцинация в широком масштабе началась не так давно. Но то, что нет осложнений при применении для первичной и повторной вакцинации разных вакцин, - это точно. Антительный ответ хороший. А качество эпидемиологической защиты посмотрим", - пояснил глава Центра Чумакова.

При этом он подчеркнул, что уже появился опыт применения инактивированных вакцин (аналогичных нашей вакцине "КовиВак") в комбинации с мРНК-препаратами (в частности, с вакциной Pfizer), и этот опыт положительный.

Ишмухаметов уточнил, что сейчас в мире широко используются четыре цельновирионных инактивированных вакцины, разработанных в Китае. Ранее он также сообщил, что разработчики "КовиВака" планируют выводить и эту вакцину на мировой рынок и будут обращаться за ее регистрацией в ВОЗ.