Владимир Путин поставил задачи перед сотрудниками МИД

Президент Владимир Путин на расширенной коллегии МИД высказался по региональным конфликтам, которых становится все больше, и призвал добиваться гарантий безопасности на западном направлении.

Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Направления дипработы в непростых реалиях международной обстановки будут зафиксированы в новой редакции Концепции внешней политики. Этот документ вместе с утвержденной стратегией национальной безопасности станет дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств, подчеркнул Владимир Путин. "Главное - наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни людей", - пояснил он. Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных отношений со всеми странами и региональными объединениями, будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам и продолжит отстаивать принципы устава ООН - суверенитет и равенство, невмешательство во внутренние дела, справедливое разрешение споров.

Пандемия еще не побеждена, вероятны риски новых волн, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому, продолжил Путин. Россия предлагает сотрудничество в борьбе с этим заболеванием на равной и справедливой основе, без этого вирус не победить, считает он. Президент напомнил, что предложил партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, и призвал поддержать ВОЗ, заметив, что она могла бы ускорить оценку качества, безопасности и эффективности вакцин и препаратов.

Все более острой становится проблема изменения климата. Россия - один из лидеров глобальной декарбонизации. Цель - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше, заметил Путин. Он призвал дипломатов активнее противодействовать попыткам ЕС и США присвоить право диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты. "Россия вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации, цифровизации всех отраслей и сфер жизни", - объявил он. Другие первоочередные задачи дипслужбы - защита интересов соотечественников, упрощение приема их в гражданство.

Региональных конфликтов становится все больше, и нужно оперативно на них реагировать, считает Путин. Наиболее острым вопросом для России он назвал далекий от разрешения внутриукраинский кризис. Украина демонстративно не выполняет обязательства по Минскому комплексу мер и договоренности в "нормандском формате", подчеркнул он. А Франция и ФРГ "потакают курсу киевского руководства на их демонтаж", что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Но важно продолжить посреднические усилия, убежден президент.

Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального вооружения, провокационными военными маневрами в Черном море и других близких к границам России регионах. Выходящим за рамки Путин назвал то, что на расстоянии 20 километров от нашей госграницы летают стратегические бомбардировщики НАТО. Москва постоянно говорит о "красных линиях", но "партнеры наши очень своеобразные и поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям", заметил президент. Впрочем, эффект есть. Нужно сделать так, "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах не нужный нам конфликт", а также добиваться предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России. При этом помнить, что партнеры легко отказываются от договоренностей.

На расстоянии 20 километров от нашей госграницы летают стратегические бомбардировщики НАТО

Путин высказался и по миграционному кризису на белорусско-польской границе, отметив, что западные страны используют его как новый повод для напряжения в близком для России регионе, для давления на Минск, забывая гуманитарные обязательства. Президент возмутился, что польские силовики, не думая о детях, поливают беженцев слезоточивым газом и бросают гранаты. Россия продолжит линию на углубление интеграции с Беларусью, заверил он.

Президент отметил растущую роль дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией и призвал к дополнительным мерам по обеспечению безопасности России на южных рубежах в связи с событиями в Афганистане. Москва всегда будет беспристрастным посредником урегулирования Ближнем Востоке, заверил он. Еще Путин заявил, что центр тяжести мировой политики и экономики сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и напомнил об идее Большого Евразийского партнерства. А говоря про Евросоюз, заметил, что Брюссель продолжает отталкивать Москву санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями. А разделительные линии на континенте к хорошему не приводят.