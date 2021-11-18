Владимир Путин поставил задачи перед сотрудниками МИД

Направления дипработы в непростых реалиях международной обстановки будут зафиксированы в новой редакции Концепции внешней политики. Этот документ вместе с утвержденной стратегией национальной безопасности станет дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств, подчеркнул Владимир Путин. "Главное - наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни людей", - пояснил он. Россия привержена развитию партнерских взаимовыгодных отношений со всеми странами и региональными объединениями, будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам и продолжит отстаивать принципы устава ООН - суверенитет и равенство, невмешательство во внутренние дела, справедливое разрешение споров.
Пандемия еще не побеждена, вероятны риски новых волн, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому, продолжил Путин. Россия предлагает сотрудничество в борьбе с этим заболеванием на равной и справедливой основе, без этого вирус не победить, считает он. Президент напомнил, что предложил партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, и призвал поддержать ВОЗ, заметив, что она могла бы ускорить оценку качества, безопасности и эффективности вакцин и препаратов.
Все более острой становится проблема изменения климата. Россия - один из лидеров глобальной декарбонизации. Цель - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года, но это не значит, что не раньше, заметил Путин. Он призвал дипломатов активнее противодействовать попыткам ЕС и США присвоить право диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты. "Россия вышла на передовые позиции в деле зеленой трансформации, цифровизации всех отраслей и сфер жизни", - объявил он. Другие первоочередные задачи дипслужбы - защита интересов соотечественников, упрощение приема их в гражданство.
Региональных конфликтов становится все больше, и нужно оперативно на них реагировать, считает Путин. Наиболее острым вопросом для России он назвал далекий от разрешения внутриукраинский кризис. Украина демонстративно не выполняет обязательства по Минскому комплексу мер и договоренности в "нормандском формате", подчеркнул он. А Франция и ФРГ "потакают курсу киевского руководства на их демонтаж", что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Но важно продолжить посреднические усилия, убежден президент.
Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального вооружения, провокационными военными маневрами в Черном море и других близких к границам России регионах. Выходящим за рамки Путин назвал то, что на расстоянии 20 километров от нашей госграницы летают стратегические бомбардировщики НАТО. Москва постоянно говорит о "красных линиях", но "партнеры наши очень своеобразные и поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям", заметил президент. Впрочем, эффект есть. Нужно сделать так, "чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах не нужный нам конфликт", а также добиваться предоставления серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России. При этом помнить, что партнеры легко отказываются от договоренностей.
Путин высказался и по миграционному кризису на белорусско-польской границе, отметив, что западные страны используют его как новый повод для напряжения в близком для России регионе, для давления на Минск, забывая гуманитарные обязательства. Президент возмутился, что польские силовики, не думая о детях, поливают беженцев слезоточивым газом и бросают гранаты. Россия продолжит линию на углубление интеграции с Беларусью, заверил он.
Президент отметил растущую роль дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией и призвал к дополнительным мерам по обеспечению безопасности России на южных рубежах в связи с событиями в Афганистане. Москва всегда будет беспристрастным посредником урегулирования Ближнем Востоке, заверил он. Еще Путин заявил, что центр тяжести мировой политики и экономики сместился из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион и напомнил об идее Большого Евразийского партнерства. А говоря про Евросоюз, заметил, что Брюссель продолжает отталкивать Москву санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями. А разделительные линии на континенте к хорошему не приводят.