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18.11.2021 21:10
Рубрика: В мире

Во Флоренции власти безвозмездно передадут жителям оливковые рощи

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Мэрия Флоренции намерена отдавать в добрые руки на безвозмездной основе оливковые рощи, принадлежащие государству. Проект "усынови оливковую рощу" создан с целью вовлечения граждан в сельскохозяйственную жизнь региона и ради спасения традиционной отрасли, которой гордится регион Тоскана.

Чтобы стать опекуном одной из тысячи оливковых рощ, любой желающий, будь то физическое лицо или ассоциация, может отправить заявку через сайт муниципалитета. После чего претенденту придется пройти через ряд стадий отбора. В случае удачного исхода соглашение будет заключено на три года с возможностью продления еще на 36 месяцев. Новые хозяева смогут производить масло для собственных нужд и на продажу, но взамен они должны будут ухаживать за оливковыми деревьями, к которым в Италии относятся с особым пиететом и уважением.

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