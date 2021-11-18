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18.11.2021 15:19
Рубрика: Власть

Володин поддержал идею ЦБ снизить максимальную ставку по микрозаймам

Текст: Татьяна Замахина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы предложила снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Нынешнее ограничение ежедневной процентной ставки работает с 2019 года и является особенно актуальным для займов, выдаваемых "до зарплаты" микрофинансовыми организациями. Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать три тысячи рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее десяти тысяч рублей).

В ходе дискуссии высказывались опасение в связи с высокими ставками микрофинансовых организаций за быстрые кредиты. "Настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям", - заявила глава регулятора.

Володин поддержал инициативу и добавил, что и при нынешнем ограничении нареканий со стороны граждан много. "Людей практически разоряют, - подчеркнул он. - Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме".

Володин также обратил внимание на то, что инфляция растет быстрее ставки по вкладам граждан. "Ставки по депозитам в банках не растут, получается, что вклады граждан обесцениваются", - констатировал спикер и предложил создать межфракционную рабочую группу по этой теме. Набиуллина подтвердила, что готова обсуждать с депутатами Госдумы механизмы для повышения ставок банков по депозитам физлиц.

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