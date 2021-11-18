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18.11.2021 12:02
Рубрика: Общество

Врач дала совет, как пережить предстоящее падение атмосферного давления

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Марина Орлова рассказала о том, как гипотоникам и гипертоникам пережить резкие перепады атмосферного давления.

Фото: iStock
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По ее словам, примерно 75% людей на планете страдают от проблем со здоровьем из-за изменений погоды. В интервью "Вечерней Москве" эксперт подчеркнула, что метеочувствительность - не органическая болезнь, а психологический вопрос. Она указала, что метеочувствительность больше свойственна женщинам.

"На гипотоников пониженное или повышенное артериальное давление влияет такими симптомами, как головокружение, тошнота, общая слабость, мелькание мушек перед глазами", - отметила Орлова. В таких случаях медик советует прилечь, поднять ноги выше головы и пить больше жидкости. Также не лишним будет прием специальных настоев трав, так называемых адаптогенов. К ним относятся элеутерококк, лимонник, женьшень, шиповник.

Гипертоникам, по словам Марины Орловой, нужно придерживаться рекомендаций их лечащих врачей. При повышении давления выше 140 на 90 таким людям нужно принять таблетку для стабилизации состояния. Все препараты назначаются индивидуально лечащим врачом. В случае ухудшения самочувствия медик советует вызывать скорую помощь.

Напомним, синоптики пообещали в выходные в Центральной России мощный снегопад, которые будет сопровождаться аномально низким давлением. В субботу оно может понизиться с 736 до 716 миллиметров ртутного столба. Перепад около 20 миллиметров ртутного столба ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сравнил с подъемом на 300-метровую высоту.

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