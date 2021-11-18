Врач объяснила, что вернет обоняние после COVID

Обоняние при коронавирусе, как правило, пропадает на 4-7 день болезни. У большинства пациентов способность чувствовать запахи восстанавливается в течение 14 дней. Однако в отдельных случаях этот процесс может занять до 3 месяцев.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина рекомендует таким пациентам проводить обонятельные тренинги. Например, регулярно вдыхать носом ароматические пахучие вещества. Лучше всего, по мнению эксперта, для этих целей подходят эфирные масла.

При этом Петина предостерегла заниматься самолечением, а посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов. "Недопустимо использовать средства народной медицины, проводить обонятельные тесты с резкими пахучими веществами, которые могут повредить слизистую носа. Например, аммиак", - сообщила медик в интервью агентству "Прайм".

Также после перенесенной инфекции пациенты нередко жалуются на изменение вкусовых ощущений и восприятия запахов. Чаще всего реакция возникает на мясо, яйца, молочные продукты. Человек может чувствовать гнилостный запах, во вкусовых ощущениях - иллюзию горечи. Такое состояние, по словам Марии Петиной, может сохраняться до двух месяцев.