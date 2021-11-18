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18.11.2021 22:00
Рубрика: Экономика

ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните"

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Группа ВТБ продаст 17,28% обыкновенных акций "Магнита", что составляет около 4,5 миллиона штук. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

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До 4,4% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок (букбилдинга), которая будет запущена сразу после публикации объявления, а оставшиеся 12,88% акций - проданы Marathon Group Александра Винокурова по цене, определенной в рамках предложения, опубликованного на сайте ВТБ. Эта часть сделки потребует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

На данный момент "Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазином и второй - по размеру выручки. В программу лояльности ритейлера вовлечены 55 миллионов человек.

Группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношение с "Магнитом" и продолжить сотрудничество после завершения сделки по продаже акций. В свою очередь Marathon Group заявила об отсутствии планов по наращиванию доли в "Магните" до контрольного пакета. После приобретения 12,88% акций у ВТБ Marathon Group станет обладателем 29,75% акций "Магнита", следует из релиза.

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