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18.11.2021 08:46
Рубрика: Экономика

Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой

Текст: Любовь Проценко
В этом году отмечается 80-летие после начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В честь этого участникам обороны Москвы, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:
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"Ветераны бесстрашно встали на защиту своего Отечества и завоевали Великую Победу, дав свободу будущим поколениям. Наш долг - окружить теплотой и заботой тех, кто прошел через тяжелые годы войны. Город оказывает ветеранам комплексную поддержку. Так, к 80-й годовщине Битвы под Москвой размер материальной помощи ветеранам был увеличен в два раза - до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы в сентябре. Такую единоразовую выплату уже получили более 3,7 тысячи горожан. Помимо социальных выплат, тысячи ветеранов получают помощь соцработников, а 850 одиноких ветеранов ежедневно обслуживается сиделками. Кроме того, для них доступна программа "Санаторий на дому". Также ветеранам оформляют путевки в лучшие пансионаты".

Единовременную материальную помощь в ноябре по традиции получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

В октябре началось вручение нагрудных знаков "80 лет битвы за Москву" всем горожанам, оборонявшим столицу. До конца декабря награду получат более 1100 ветеранов. На сегодня нагрудные знаки уже были вручены более 700 ветеранам.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14.09.2021 "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой" выплата в этом году была увеличена в два раза и составила 40 тысяч рублей.

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