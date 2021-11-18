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Вышел трейлер фильма "Дог" с Ченнингом Тейтумом

Новости
    18.11.2021, 11:59
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

Режиссер Ченнинг Тейтум ("Товарищ детектив", "Главный герой") сыграл главную роль в фильме "Дог" (Dog). Англоязычный трейлер вышел на YouTube-канале Movieclips Trailers. Премьера - в феврале 2022 года.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета полуброманс персонажа Тейтума и овчарки Лулу. Она попадает к бывшему военному Бриггсу после смерти его бывшего наставника сержанта Роджерса. Бельгийская малинуа отличается, кроме силы, неуживчивым нравом, и суровому парню нужно найти к ней подход. Для этого он с четвероногой напарницей отправляется в путешествие вдоль побережья. Как водится, герой многое узнает и о себе самом.

Автор сценария и второй режиссер картины - Рид Каролин, в других ролях - Джейн Адамс, Кевин Нэш, К'Орианка Килчер.

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