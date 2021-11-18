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Вышел трейлер второго сезона "Последнего министра"

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    18.11.2021, 11:25
Текст:   Олег Усков

Российская сатирическая многосерийная комедия "Последний министр" наконец-то заходит на второй сезон - уже со 2 декабря.

Фото: kinopoisk.ru
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Центр, естественно, прежний - несуразный глава министерства перспективного планирования Тихомиров (в блестящем исполнении Яна Цапника) и его смертельно умученная всем творящимся правая рука Нечаева (Ольга Сутулова).

Деятельный, но не всегда удачливый Евгений Александрович Тихомиров возвращаются. Пенсионная реформа, развитие туризма, борьба с коррупцией и другие проблемы обычного российского чиновника - Тихомиров, как Илон Маск, готов браться даже за невыполнимые задачи, информирует синопсис.

Тизер-трейлер продолжения размещен на YouTube-канале "КиноПоиск Премьеры" и ясно дает понять, что впереди у нас с вами много светлой радости.

Создатель проекта - бывший кинокритик Роман Волобуев ("Холодный фронт", "Блокбастер").

Первый сезон вышел в марте прошлого года и сходу попал в топ-10, заняв третье место турнирной таблицы.

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