Вышел трейлер второго сезона "Последнего министра"

Российская сатирическая многосерийная комедия "Последний министр" наконец-то заходит на второй сезон - уже со 2 декабря.

Центр, естественно, прежний - несуразный глава министерства перспективного планирования Тихомиров (в блестящем исполнении Яна Цапника) и его смертельно умученная всем творящимся правая рука Нечаева (Ольга Сутулова).

Деятельный, но не всегда удачливый Евгений Александрович Тихомиров возвращаются. Пенсионная реформа, развитие туризма, борьба с коррупцией и другие проблемы обычного российского чиновника - Тихомиров, как Илон Маск, готов браться даже за невыполнимые задачи, информирует синопсис.

Тизер-трейлер продолжения размещен на YouTube-канале "КиноПоиск Премьеры" и ясно дает понять, что впереди у нас с вами много светлой радости.

Создатель проекта - бывший кинокритик Роман Волобуев ("Холодный фронт", "Блокбастер").

Первый сезон вышел в марте прошлого года и сходу попал в топ-10, заняв третье место турнирной таблицы.