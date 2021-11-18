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Вышел второй русский трейлер фильма Альмодовара "Параллельные матери"

Новости
    18.11.2021, 11:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" появился второй дублированный трейлер фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas). Премьера в России - 3 февраля 2022 года.

Фото: youtube.com
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Лауреат двух премий "Оскар", Педро Альмодовар рассказывает историю двух женщин, которые познакомились в роддоме, после чего их судьбы плотно переплелись. Беременности Дженис (Пенелопа Крус) и Аны (Милена Смит) не были запланированы, и женщины растят детей самостоятельно. У обеих непростые отношения с матерями, которые больше сосредоточены на своих жизнях, а партнер Дженис еще и сомневается в своем отцовстве. Она старается вернуться к работе фотографа и просит Ану о помощи с ребенком. Ко всем ее проблемам добавляется материнская вина.

Критики Венецианского кинофестиваля отметили мастерство Альмодовара в рассказе об отношениях родителей и детей.

Первый трейлер здесь.

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