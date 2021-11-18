Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала данные о минимальной и максимальной зарплате в российских регионах. Наибольший разрыв ожидаемо зафиксирован в Москве. Минимальный уровень зарплат при выборке в 10 процентов после уплаты подоходного налога составил здесь 20 тысяч рублей, максимальный - 357 тысяч. В Санкт-Петербурге разрыв между самой низкооплачиваемой и самой высокооплачиваемой частью населения тоже весьма существенный - больше чем в 12 раз. На третьем месте - Подмосковье: минимум - 14 500 рублей, максимум - 173 100. В регионах зарплатное неравенство не столь ощутимо. Например, в Тюмени минимум составляет 14 тысяч рублей, максимум - 146 тысяч. На Сахалине: минимум 25 тысяч рублей, максимум - 266 тысяч. А наименьшее неравенство в зарплатах наблюдается в Камчатском крае и Калмыкии - примерно в 7 раз.

Одновременно с этим Росстат констатирует: неравенство по зарплатам в России сокращается. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб.

Наибольший разрыв в зарплатах ожидаемо зафиксирован в Москве. В регионах зарплатное неравенство не столь ощутимо

По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). Полюсы в оплате труда для государственных и муниципальных предприятий составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб., для частных - 14,2 тыс. руб., и 197,5 тыс. руб.

Снижение неравенства в зарплатах, однако, несколько нивелируется неравенством во владении финансовыми активами. Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самого обеспеченного населения России находится 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений.

"Ощущение разорванности общества на класс сверхбогатых и всю остальную страну усугубляется день ото дня, - отмечает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. - Элита уходит все дальше и дальше в свой мир, сидя за тонированными стеклами своих мерседесов, и фактически уже слабо понимает, где она находится. А для масс становится все труднее и труднее это переживать, потому что такое неравенство сложно как-то объяснить. Ты видишь некоего человека и думаешь: ну, хорошо, допускаю, что он умнее меня и даже работает больше меня. Но не в миллион же раз!"

Большинство экспертов считают, что с экономическим неравенством, вызывающим ощущение несправедливости, бороться не стоит. Во всяком случае бесполезно бороться с ним с помощью подачек от богатых бедным. "Существует, на мой взгляд, единственный путь, по которому стоит двигаться, - говорит Григорий Юдин. - Это возвращение гражданам чувства, что они могут и должны влиять на положение дел в своей стране, своем регионе, своем городе".

Россияне назвали справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считает, что это должно быть 40-50 тысяч рублей, пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тысяч, каждый десятый полагает достаточным 21-30 тысяч. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Согласно опросу, с несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются 60 процентов граждан, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывает половина опрошенных, 38 процентов пожаловались на территориальное неравенство. На вопрос, чем можно снизить неравенство, 97 процентов респондентов дали ответ: "дополнительными усилиями государства". Этому также может способствовать снижение демонстративного потребления (91 процент), социальная ответственность бизнеса (80), деятельность некоммерческих организаций и активистов (71).

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По последним данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами".

Запрос на уважение и запрос на справедливость стали самыми актуальными запросами российского общества

Социологи между тем констатируют, что изменилась иерархия запросов. Доминирует запрос не на сильную власть (7 процентов), а на справедливость. Граждане не требуют того, чтобы все отняли у богатых и поделили между бедными. Они хотят, чтобы бедные и богатые были равны перед законом. Запрос на уважение и запрос на справедливость стали самыми актуальными запросами российского общества. Дефицит того и другого воспринимается даже острее, чем зарплатное неравенство.