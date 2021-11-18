Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату

Москва ждет конкретики от Франции и Германии по поводу министерской встречи в нормандском формате, от которой Россия якобы отказалась. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подобные обвинения со стороны своего немецкого коллеги.

В Берлине утверждают, что Запад внес несколько конкретных предложений насчет встречи, которые Россия якобы отвергла. "Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список", - написала Захарова в своем канале Telegram.

Накануне российский МИД опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, которые - как настаивают на Смоленской площади - пытаются публично исказить позицию Москвы.