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18.11.2021 05:38
Рубрика: Общество

Заслуженный врач России назвала лучшие напитки для иммунитета

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С наступлением сезона осенних и зимних заболеваний организм человека нуждается в укреплении иммунитета. Улучшить здоровье можно не только закаливающими упражнениями и дыхательной гимнастикой, но и рациональным питанием.

Фото: iStock
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- Я советую употреблять как можно больше цитрусовых: в них много витамина С. Кстати, очень полезна и морковь, а также имбирь давно зарекомендовал себя как отличный борец с простудными заболеваниям, - сообщила aif.ru заслуженный врач России Ольга Шарапова.

Хорошо тонизируют и укрепляют иммунитет различные виды чая, в том числе морковно-свекольный. Для его приготовления потребуются свежая морковь и свекла, 700 миллилитров горячей воды и чайная ложка меда. Овощи натираются на мелкой терке, заливаются (по отдельности) горячей водой и настаиваются 10 минут. Затем настойки процеживаются, смешиваются и в них добавляется мед.

Укрепляют организм также чай с имбирем, кардамоном, лимоном, корицей, мятой и другими травами. Можно добавить молока или ягоды. Особенно хорош чай с шиповником, который дляя лучше эффекта заваривать с перемолотыми ягодами. Главное правило - напитки нужно пить теплыми, а не обжигающе горячими и желательно в прикуску с медом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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