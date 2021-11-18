Зеленский ввел санкции против граждан России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 28 человек, среди них - 23 россиянина и пять украинцев. Они, согласно документу, якобы причастны к "преследованию" граждан Украины в Крыму. Таким образом, украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в опубликованном указе.

Документ сопровождается перечнем лиц, в отношении которых введены санкции. Речь идет о 23 россиянах, а также об украинцах и лицах без указания гражданства.

Кроме того, под санкции попал ряд СМИ, которые работают в Крыму и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Указ вступает в силу с 18 ноября. Меры, в частности, предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение полетов и перевозок по украинской территории.