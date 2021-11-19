"Аэрофлот" поднимет топливный сбор на внутренних и международных рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах. Новые тарифы начнут действовать с 22 ноября, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Так, сбор на внутренних рейсах увеличится с 1,65 тысячи до 2,2 тысячи рублей, на международных - с 20 до 30 евро.

По словам представителя перевозчика, решение о повышении топливного сбора вынужденное и связано с ростом цен на керосин.

"В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены - исторический максимум", - пояснила Спивакова, добавив, что топливный сбор является "мерой частичной компенсации затрат на горючее".

В среду стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного значения в 58 519 рублей за тонну​​​. В пятницу она снизилась на 0,82% - до 58 037 рублей за тонну.