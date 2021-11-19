Apple рассказала о новых возможностях функции SharePlay

Apple объявила о том, что функция SharePlay (для совместного обмена контентом через FaceTime) поддерживается в Apple Fitness+, Apple Music, Apple TV+, NBA, Paramount+, SHOWTIME, TikTok, Twitch и многих других приложениях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "РГ".

Благодаря ней пользователи могут смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и заниматься спортом вместе с друзьями во время звонков по FaceTime. SharePlay также поддерживается на Apple TV, поэтому пользователи могут смотреть контент на большом экране, а общаться по FaceTime - на iPhone или iPad. Также пользователи могут вместе просматривать сайты в интернете, рассматривать фотографии или показывать что-то в своем любимом приложении. Функция SharePlay входит в обновление iOS 15.1, iPadOS 15.1 и tvOS 15.1, а также станет доступна для Mac позже этой осенью.

При использовании SharePlay элементы управления воспроизведением доступным всем, поэтом любой участник звонка FaceTime может начать или приостановить воспроизведение либо прокрутить видео или аудио вперед - при этом контент будет мгновенно синхронизирован для всех участников беседы. Динамические инструменты управления громкостью позволяют автоматически уменьшать звук видео или аудио, когда начинает говорить кто-нибудь из участников звонка FaceTime, поэтому можно продолжать общаться с друзьями во время шумных сцен или музыкальной кульминации.

Если же пользователи хотят, чтобы звук воспроизводился без изменений, достаточно коснуться кнопки "Сообщения" на панели управления FaceTime, чтобы перейти в общий канал переписки и продолжить общение там. Каждый участник звонка с использованием SharePlay может транслировать контент напрямую из соответствующего приложения на своем устройстве и делиться высококачественным аудио и видео. Apple TV поддерживает функцию SharePlay, чтобы пользователи могли смотреть один и тот же фильм или сериал на большом экране, а свои личные устройства использовать для того, чтобы продолжать общение по FaceTime.

Пользователи могут не только демонстрировать друг другу контент в приложениях, но также делиться экраном во время просмотра веб-сайтов или фотографий и помогать друг другу в работе во время звонка FaceTime.

SharePlay поддерживается в Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+ и ряде других приложений в App Store.