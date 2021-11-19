Австрия вводит общенациональный локдаун с 22 ноября

Новости

Коллективный иммунитет в Москве достиг 67,1 процента 15:11
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 15:11
Состоялся релиз игры Battlefield 2042 15:04
В Петербурге решили не выдавать QR-коды по анализу на антитела 14:59
Юную пациентку ВМА готовят к выписке после пересадки печени 14:56
Минюст Грузии: Саакашвили будет доставлен в военный госпиталь в Гори 14:54
Число вакансий в 2 раза превысило число официально безработных 14:52
"Пушкинскую карту" оформили более трех миллионов молодых людей 14:49
Сочетание четырех продуктов снизит холестерин на треть за пару недель 14:43
В Росреестре рассказали об удобстве электронной регистрации сделок с жильем 14:42
Захарова: Члены НАТО не знают о планах друг друга 14:37
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 14:32
Залит самый большой каток Москвы 14:32
Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по коронавирусу 14:25
Путин ратифицировал продление соглашения с Китаем по пускам ракет 13:56
Путин обсудил с Совбезом РФ объединение усилий в борьбе с пандемией 13:54
Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 13:49
Рубрика: В мире

Австрия вводит общенациональный локдаун с 22 ноября

Текст: Дмитрий Кулемякин
Власти Австрии приняли решение ввести общенациональный локдаун с 22 ноября в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.
Фото: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP Фото: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP
Фото: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

"С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - заявил канцлер, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Фото: iStock
Почему Латвия отправилась в очередной локдаун

Глава правительства также сообщил, что страна готовится к началу обязательной вакцинации от коронавируса. "Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию", - заявил Шалленберг, добавив, что процесс начнется в феврале следующего года.

Агентство напоминает, что в Австрии в течение ноября продолжается рост числа заболевших коронавирусом, достигая показателя в 15 тысяч зараженных в сутки.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе