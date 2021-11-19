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19.11.2021 20:23
Рубрика: В мире

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Текст: Дмитрий Кулемякин

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после обращения в медицинский центр, где ему сделали колоноскопию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Президент в хорошем настроении и вернулся к своим обязанностям", - написала она на своей странице в Twitter.

Псаки добавила, что Байден уже провел переговоры с вице-президентом Камалой Харрис и главой аппарата Белого дома Рональдом Клейном.

Ранее Байден передал свои полномочия на время медицинской процедуры Харрис.

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